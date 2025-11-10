Gruchnęło na cztery dni przed meczem Polski. Poważne osłabienie

Reprezentacja Polski od 14 do 16 listopada będzie rywalizować w turnieju play-off Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim. Jego stawką będzie możliwość udziału w kwalifikacjach do przyszłorocznego turnieju finałowego. Rywalkami naszych tenisistek będą Nowozelandki oraz Rumunki. Niestety w składzie tych pierwszych dojdzie do sporego osłabienia.

Liderka reprezentacji nie przyjedzie do Gorzowa. To już pewne

Jak poinformowali w poniedziałek na Instagramie organizatorzy Billie Jean King Cup, w czterech reprezentacjach nastąpiły zmiany. Jedna z nich dotyczy właśnie Nowej Zelandii. Okazuje się, że ze zmagań w Gorzowie wycofała się liderka tamtej ekipy - Lulu Sun.

Dla naszych rywalek to olbrzymi cios. Sun to jedyna tenisistka z tego kraju, która plasuje się w czołowej setce rankingu WTA w grze pojedynczej. Obecnie zajmuje w nim 88. miejsce. W dodatku całkiem niedawno odniosła spory sukces. Pod koniec października wystąpiła w finale turnieju WTA 250 w chińskim Guangzhou. Przegrała wówczas z Amerykanką Ann Li, ale był to dopiero jej drugi mecz o tytuł w imprezie tej rangi.

Problemy Nowej Zelandii przed meczem z Polską. Dramatyczna sytuacja

W tej sytuacji ekipę Nowej Zelandii będą reprezentowały: Vivian Yang, Elyse Tse, Erin Routliffe oraz Jade Otway. Wśród nich wyróżnia się jedynie Routliffe, która zajmuje wysokie 8. miejsce w rankingu deblistek. Pozostałe plasują się na bardzo dalekich pozycjach na światowych listach.

Na nieobecności Sun mogą za to skorzystać Polki. Nasz zespół również nie przystąpi do gry w najmocniejszym zestawieniu. W naszym składzie zabraknie Magdy Linette i Magdaleny Fręch, które zapowiedziały swoją absencję już miesiąc temu. Polskę będą reprezentowały za to: Iga Świątek, Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova oraz Martyna Kubka. Mecz z Nową Zelandią odbędzie się 14 listopada. Dwa dni później Polki zagrają z Rumunkami (w składzie: Elena-Gabriela Ruse, Gabriela Lee, Elena Ruxandra Bertea, Maria Gae i Monica Niculescu).