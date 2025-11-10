Iga Świątek traci sponsora. Dwa lata i koniec

W czerwcu 2023 roku Iga Świątek poinformowała w social mediach, że nawiązała współpracę z Porsche. - Po drugiej wygranej w Stuttgarcie wielu z Was pisało, że może to dobry moment, aby rozpocząć współpracę z Porsche i że wydaje się to bardzo naturalne dla mnie, bo lubię jeździć i widać, ile sprawia mi to radości - przekazała wtedy na Instagramie. Nasza zawodniczka została wówczas ambasadorką marki na polskim rynku.

Świątek już bez Porsche

Jak przekazał teraz Sport.pl team tenisistki, Świątek nie współpracuje już z partnerem samochodowym. - Kontrakt Igi z Porsche skończył się w połowie obecnego roku. Było to z pewnością wartościowe partnerstwo, dlatego obie strony są otwarte na rozmowy i kontynuację w przyszłości - mówi Alina Sikora, partnership managerka Igi Świątek.

W trakcie trwania umowy mistrzyni wielkoszlemowa brała udział m.in. w kampanii marketingowej marki pod hasłem "Bądź zmianą, pozostań sobą", promującej elektryczną odsłonę modelu Macan.

Porsche jest partnerem turnieju WTA w Stuttgarcie, który w latach 2022-2023 wygrywała Iga Świątek, w obu finałach pokonując Arynę Sabalenkę. To właśnie wtedy pojawił się pomysł, by Polka nawiązała współpracę z prestiżową marką.

Alina Sikora w książce „Królowe polskiego tenisa" opowiadała: "Iga od dawna, właściwie odkąd pojawiłam się w jej zespole, wyrażała chęć podjęcia współpracy z branżą motoryzacyjną. Dla mnie naturalną konsekwencją wygranej w Stuttgarcie było nawiązanie relacji z tą prestiżową marką. Przejmując obowiązki partnership managerki, wiedziałam, że to idealny kierunek. I to była moja pierwsza propozycja biznesowa dla Igi. Udało mi się wypracować lokalną współpracę o globalnym zasięgu".

Oto partnerzy tenisistki

Na zwyciężczynie turnieju w Stuttgarcie od lat czeka samochód głównego sponsora. Ponadto w sezonie 2022 nasza zawodniczka otrzymała jeszcze jedno auto, gdy organizator przygotował taką niespodziankę dla czterech najwyżej rozstawionych tenisistek - także Pauli Badosy, Aryny Sabalenki oraz Marii Sakkari. W przeszłości Porsche było również partnerem turnieju WTA w Bad Homburg.

Porsche zniknęło już ze strony Igi Świątek, gdzie w zakładce partnerzy znajdziemy obecnie następujące firmy: Infosys, ON, Visa, Lego, Oshee, Tecnifibre, Lancome oraz Rolex. Gigant zegarków współpracuje z tenisistką najdłużej, bo od grudnia 2020 roku. W tym samym czasie nawiązała także współpracę z francuskim producentem sprzętu sportowego Tecnifibre. W przeszłości Polka w gronie partnerów miała także takie firmy, jak m.in. PZU, Xiaomi, Red Bull czy Lexus.