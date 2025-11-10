Świątek zakończyła współpracę z gigantem. Wszystko wyszło na jaw

Iga Świątek od lat znajduje się w gronie najlepiej zarabiających sportsmenek na świecie. Jeśli chodzi o sam kobiecy tenis: regularnie pod względem zarobków góruje nad nią tylko Coco Gauff. W tym sezonie występy na kortach przyniosły Polce ponad 9 milionów dolarów, ale to oczywiście tylko część sumy, jaka łącznie przybyła na konto 24-latki. Wszystko ze względu na zainteresowanie, jakie wzbudza wśród sponsorów.

Świątek "straciła" ważną współpracę. Czy ją odzyska?

Polska tenisistka jest ambasadorką takich marek jak Rolex, Lancome, Oshee, Lego czy On, czyli odzieżowej firmy sportowej, w której produktach pojawia się na kortach. Jeszcze niedawno do tego grona mogliśmy zaliczać Porsche. Świątek podpisała kontrakt ze słynnym gigantem motoryzacyjnym w 2023 roku, tuż po triumfie w sponsorowanym przez niego turnieju w Stuttgarcie.

- Po 2. wygranej w Stuttgarcie wielu z Was pisało, że to dobry moment, aby rozpocząć współpracę z Porsche i że wydaje się to bardzo naturalne dla mnie. Zgadnijcie! Dołączyłam do grona Przyjaciół marki Porsche. I nie oznacza to, że za rok nie będę walczyć o 3. auto w Stuttgarcie - przekazała wówczas Polka w mediach społecznościowych.

Jak dowiedział się jednak "Przegląd Sportowy Onet": współpraca Świątek z Porsche dobiegła końca. O dalszych perspektywach mówiła Alina Sikora, menadżerka Polki. - Kontrakt Igi z Porsche skończył się w połowie obecnego roku. Było to z pewnością wartościowe partnerstwo, dlatego obie strony są otwarte na rozmowy i kontynuację w przyszłości - stwierdziła Sikora w "PS".

Iga Świątek przed kilkoma dniami zakończyła rywalizację na kortach w 2025 roku. Miniony sezon przyniósł jej trzy tytuły rangi WTA - Wimbledon, Cincinnati Open oraz Korea Open.