Rosjanka przemówiła ws. Rybakiny. Oto co jej się nie podoba. "Głęboko obraźliwe"

Jelena Rybakina sprawiła olbrzymią niespodziankę. Na zakończenie sezonu okazała się najlepsza w prestiżowym WTA Finals. W trakcie turnieju wygrała wszystkie mecze - również ten z Igą Świątek, a w finale ograła liderkę światowych list Arynę Sabalenkę 6:3, 7:6 (7-0). Jej sukces zdążyła już skomentować była triumfatorka Rolanda Garrosa i US Open - Swietłana Kuzniecowa.
Rosyjska zawodniczka, która tenisową karierę zakończyła przed czterema laty, uznała takie rozstrzygnięcie za zaskakujące. Choć przyznała, że ten sezon należał mimo wszystko do Sabalenki, mocno chwaliła także Rybakinę. - Serdecznie gratuluję Rybakinie zasłużonego triumfu! Jej droga do tego zwycięstwa była szczególnie trudna. Przypomnę o fali krytyki, jaka ją spotkała i presji, którą musiała znosić z powodu relacji z trenerem. Jednak bez względu na wszystko walczyła o to, co uważała za słuszne - powiedziała, cytowana przez rosyjski portal Championat.com.
Kuzniecowa nawiązała w ten sposób do głośnej sprawy relacji Rybakiny z trenerem Stefano Vukovem. Szkoleniowiec w zeszłym roku został nawet odsunięty od prowadzenia tenisistki decyzją WTA. Według ujawnionych przez media szczegółów postępowania Chorwat miał nie raz przekraczać granice w relacji zawodowej i prywatnej oraz stosować przemoc psychiczną i fizyczną wobec zawodniczki. Pojawiły się też podejrzenia o romans oraz o wystąpienie u Rybakiny syndromu sztokholmskiego. Sama tenisistka nie zgadzała się z decyzją WTA i prawdopodobnie w geście protestu nie zapozowała do wspólnego zdjęcia z szefową federacji Portią Archer.
Zachowanie Rybakiny wobec Archer spotkało się z kolejnymi głosami krytyki. Tymczasem Kuzniecowej się ono podobało. - Lena się nie poddała! Jej pryncypialne stanowisko widać nawet w szczegółach - podczas ceremonii wręczenia nagród odmówiła zdjęcia z prezes WTA. Mocny gest, który budzi szacunek - skomentowała.
Mimo to miała do Rybakiny inny zarzut. Otóż byłej tenisistce nie podoba się, że 26-latka... nie reprezentuje Rosji. - Przyznaję, że to szczególnie słodko-gorzkie, gdy uświadamiam sobie, że taka zawodniczka rywalizuje pod inną flagą. Ten fakt jest głęboko obraźliwy dla wszystkich jej rosyjskich fanów - wypaliła.
Rybakina z pochodzenia rzeczywiście jest Rosjanką. Urodziła się nawet w stolicy Rosji - Moskwie. Mało tego reprezentowała ten kraj jako juniorka. W 2018 r. postawiła jednak występować w innych barwach.
