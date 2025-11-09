Tylko spójrzcie, kto sobie zrobił zdjęcie ze Zbigniewem Bońkiem

Boniek posiada zarówno włoskie jak i polskie obywatelstwo, a w Rzymie mieszka od 1985 roku, kiedy to zamienił Juventus Turyn na AS Romę. We Włoszech prowadzi kilka interesów, ale pasjonuje się też sportami innymi od piłki nożnej. Jednym z nich są wyścigi kłusaków. Kolejnym jest tenis. 69-latka często można zobaczyć w Parioli Tennis Club, w którym udziela się pod względem organizacyjnym.

Boniek pomógł kolejnej polskiej gwieździe tenisa

Tym razem na korty tamtego klubu zawitała Weronika Falkowska. Urodzona w 2000 roku tenisistka na koncie ma osiem indywidualnych zwycięstw w turniejach rangi ITF. W WTA wciąż czeka na swój premierowy triumf, a w rankingu rekordowo zajmowała 240. miejsce. Znacznie lepiej Falkowskiej wiedzie się w grze podwójnej. Tam odniosła aż 27 wygranych ITF oraz cztery zwycięstwa w zawodach serii WTA 125. Ostatnie, w tym roku w Warszawie.

W niedzielę Falkowska opublikowała w relacji na Instagramie zdjęcie z Bońkiem, na którym wyraziła podziękowanie za to, że dzięki byłemu prezesowi PZPN miała możliwość trenowania w Rzymie. Z kolei profil "Z kortu - informacje tenisowe", udostępnił fotografię, którą opisał słowami:- "Zbigniew Boniek ugościł Weronikę Falkowską na kortach Tennis Club Parioli w Rzymie".

To nie pierwszy raz, kiedy Tennis Club Parioli za sprawą byłego piłkarza gości u siebie gwiazdy polskiego tenisa. Niegdyś z takiego zaproszenia skorzystali Hubert Hurkacz oraz Magda Linette. Trenowała tam także Iga Świątek, kiedy pracowała jeszcze z Tomaszem Sierzputowskim.

"Dla polskich sportowców nasz klub jest zawsze otwarty, miło było pogadać... trzymam kciuki" - napisał wówczas na X Zbigniew Boniek.