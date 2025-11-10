Iga Świątek podjęła decyzję ws. trenera? Te słowa mówią wszystko

Iga Świątek końcówki tego sezonu nie może zaliczyć do udanych. W ostatnich trzech turniejach spisała się poniżej oczekiwań. W Pekinie odpadła już w 1/8 finału, w Wuhan w ćwierćfinale, a w WTA Finals wygrała tylko jeden mecz grupowy z Madison Keys i nie awansowała do najlepszej czwórki. W dodatku praktycznie przez cały rok nie była nawet blisko odzyskania pozycji liderki rankingu WTA. W związku z tym wśród fanów zaczęły się pojawiać pytania o ewentualną zmianę trenera.

Zapytali, czy Świątek zmieni trenera. "Nie bądźmy jak..."

Na taki krok Świątek zdecydowała się nieco ponad rok temu, gdy Tomasza Wiktorowskiego zastąpił Wim Fissette. O to, czy Belg pozostanie na stanowisku, jeden z kibiców zapytał Marka Furjana i Dawida Celta, prowadzących podcast "Break Point". Ci początkowo byli dość zdziwieni tym pytaniem. - Nie bądźmy jak kluby piłkarskie - zaapelował Celt. - Nie możemy być takim przeciętnym klubem Ekstraklasy w świecie tenisa i po dwóch przegranych meczach zwalniać trenera - dodał Furjan.

Komentator zaznaczył, że fani oczywiście mają prawo zadawać takie pytania, ale na razie nic nie wskazuje na to, by taki scenariusz miał się ziścić. - Pierwsza sprawa, wydaje mi się, że nie ma ku temu powodu wynikowego. Druga sprawa, to też nie jest tak, że takich potencjalnych trenerów dla Igi Świątek jest 40 czy 50 na świecie, już gotowych, z takim bagażem doświadczenia, którego praca z taką tenisistką wymaga. Trzeba te wszystkie okoliczności, o których mówimy, wziąć pod uwagę i po prostu zaakceptować, że takie sezony jak ten w 2022 roku nie będą zdarzały się co roku - wyjaśnił Furjan.

Wszystko jasne ws. trenera Świątek. "Nie widzi potrzeby"

Do sprawy odniósł się także Celt, który tylko to potwierdził. - Iga ucięła już wszelkie spekulacje. Powiedziała w wywiadzie dla Canal +, że nie widzi potrzeby zmian. (...) Ja myślę, że Iga w ogóle jest z tej grupy zawodniczek, które nie lubią zmian. Ona ma wąskie grono zaufanych. Nauczyła się trochę Wima, zaufali sobie. A poza tym nie ma specjalnie przesłanek, żeby go zwalniać po takim sezonie, który kończy jako numer 2 i wygrała Wimbledon, co było jej marzeniem - dodał.

Obaj panowie doszli do wniosku, że w tym momencie do zmiany trenera Świątek nie dojdzie, chyba że są jakieś okoliczności, o których nie wiemy. Ich zdaniem na pewno nie stanie się tak z powodu wyników.