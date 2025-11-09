Ta statystyka pokazuje prawdę o Idze Świątek

3 - tyle turniejów w tym sezonie wygrała Iga Świątek. Wiceliderka światowego rankingu triumfowała w Cincinnati, Seulu i przede wszystkim po raz pierwszy w karierze w prestiżowym turnieju wielkoszlemowym - Wimbledonie. Zwłaszcza tego ostatniego zwycięstwa na kortach trawiastych, które dotychczas Świątek najmniej lubiła, nikt się nie spodziewał i Polka zaskoczyła ekspertów oraz kibiców. W dodatku na Wimbledonie wygrała w imponującym stylu, w finale gromiąc 6:0, 6:0 Amerykankę Amandę Anisimovą (4. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Świetny bilans Igi Świątek z zawodniczkami z TOP 10

Team ER w serwisie X przedstawił bardzo ciekawe zestawienie statystyczne z udziałem 40 najlepszych tenisistek świata. Pokazał on bilans tych zawodniczek z tenisistkami z TOP 10 światowego rankingu. Okazuje się, że najlepszy bilans ma Francuzka Lois Boisson, ale ona grała zaledwie trzy takie mecze (2 zwycięstwa i porażka, 66,7 procent).

Na drugiej pozycji w tym zestawieniu jest Iga Świątek. Polska tenisistka zagrała aż 80 spotkań z zawodniczkami z TOP 10 rankingu. Ma bilans 66,20 (53 wygrane i 27 porażek). Ponad 50 proc. zwycięstw mają zaledwie trzy tenisistki: liderka światowego rankingu, Białorusinka Aryna Sabalenka (55 zwycięstw i 42 porażki, 56,7 proc.), Kazaszka Jelena Rybakina (31-27, 53,4 proc.) oraz Rosjanka Anna Kalinskaja (13-12 i 52 proc.).

Słabiej w tym zestawieniu wypadają inne czołowe tenisistki świata - numer trzy światowego rankingu Coco Gauff (33-36, 47,8 proc.), Amerykanki Amanda Anisimiova (18-28, 39,1 proc.), Madison Keys (33-52, 38,8 proc.) oraz Jessica Pegula (26-37, 41,3 proc.). Co jednak ma powiedzieć Włoszka Jasmine Paolini, która wygrała zaledwie 11 z 39 takich spotkań (28,2 proc.).

"Bardzo ciekawe zestawienie. Pokazuje umiejętność gry, lub jej brak, z topowymi rywalkami. Pod rozwagę" - skomentował w serwisie X dziennikarz Adam Romer.

Zobacz także: Cały świat widział, jak zachowała się Rybakina po finale. Klasy nie kupisz

Internauci chwalą bilans Świątek. "Bardzo ciekawa statystyka. Kibice kiedyś docenią ten skarb, który mamy i wtedy nie będą mówić ale…", "Iga deklasuje rywalki", "Iga jest ofiarą własnego sukcesu. Wywindowała te osiągnięcia na niebotyczny poziom i teraz trudno jej to powtórzyć", "Uważam, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, co Iga osiągnęła jako tenisistka", "Ten ranking bez tego roku gdzie Iga przegrywała wiele razy z Paolini, Gauff, Sabalenką czy Andriejewą, miałaby chyba z 75 procent pod koniec 2024" - to tylko niektóre z komentarzy.

Świątek zakończyła ten sezon bilansem: 63 zwycięstwa i 17 porażek.