Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Skandal po meczu Sabalenka - Rybakina. "Wyprał jej mózg"
Jelena Rybakina triumfowała w WTA Finals, pokonując w meczu o tytuł Arynę Sabalenkę w dwóch setach 6:3, 7:6 (0). Można sporo dobrego mówić o jej grze, ale kibice zwracają też uwagę na to, co zrobiła po wygranej. Nie wszystkim spodobało się jej zachowanie. Na reprezentantkę Kazachstanu wylała się fala krytyki, ale oberowało się też jej trenerowi. Zarzucają mu, że zrobił Rybakinie pranie mózgu.
Rybakina, Sabalenka i Archer na ceremonii wręczania nagród
Screen serwis X - Stephanie Myles

Jelena Rybakina ma za sobą bardzo intensywny i wyczerpujący miesiąc, ale cały wysiłek został wynagrodzony. Reprezentantka Kazachstanu zaimponowała w Rijadzie i triumfowała w WTA Finals, nie przegrywając żadnego spotkania. Dostała się do turnieju jako ostatnia, ale dziś jest na ustach wszystkich w świecie tenisa. Jednak nie wszystkie komentarze nt. Rybakiny to słowa pełne zachwytu.

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

Kibice oburzeni zachowaniem Rybakiny. "Jesteś śmieszna"

Po turnieju oberwało się tenisistce za zachowanie po wręczeniu trofeów. Rybakina odmówiła pozowania do wspólnego zdjęcia z szefową WTA, Portią Archer. Obok niej stanęła jedynie Aryna Sabalenka, zaś Rybakina przyglądała się wszystkiemu, będąc kilka metrów obok.

Kibice tenisa uznali zachowanie Rybakiny za niegrzeczne i lekceważące wobec Archer. Niektórzy doszukiwali się zemsty lub formy protestu za zawieszenie Stefano Vukova w zeszłym roku. Na początku tego roku wyciekły szczegóły śledztwa przeciwko trenerowi. Ujawniono m.in. pismo Archer nt. Chorwata, w którym stwierdziła, że relacja Vukova z Rybakiną jest toksyczna. Pojawiły się też podejrzenia o romans oraz o wystąpienie syndromu sztokholmskiego u Rybakiny. Vukov miał nie raz przekraczać granice w relacji zawodowej i prywatnej oraz stosować przemoc psychiczną i fizyczną wobec zawodniczki.

"Sportskeeda" przytoczyła kilka komentarzy. Fani uważają, że Rybakina powinna albo odciąć się od Vukova za wszelką cenę, dla własnego zdrowia psychicznego, albo zostawić sprawę zawieszenia za sobą i być ponad wszelkie spory.

Zobacz też: Z Niemiec niosą się wieści o Lewandowskim. Gigant chce go już zimą

"Cała ta błazenada z powodu bezużytecznego człowieka jest żenująca", "Vukov wyprał jej mózg", "Sportowcy robią takie rzeczy, a potem udają zdziwienie, gdy zostają zawieszeni. To prywatna firma, a ty jesteś jej pracownikiem. Rób swoje i siedź cicho tak jak wszyscy" - to część komentarzy.

W kolejnych przytoczono m.in. obelgi, które miał kierować Vukov wobec Rybakiny. Kibice stwierdzili, że Rybakina zachowuje się niepoważnie i nieracjonalnie.

"Dziewczyno, żartujesz sobie?! Nie przeszkadza ci, że ktoś nazywa cię głupią i mówi, że 'siedziałabyś w Rosji i zbierałabyś ziemniaki' bez niego?!", "Robisz to wszystko, bo zawiesili człowieka, który cię nękał", "Wszystko przez tego węża... Jesteś śmieszna, Jelena" - czytamy w kolejnych wpisach w mediach społecznościowych.

Jelena Rybakina zakończyła sezon na piątym miejscu w rankingu WTA z dorobkiem 5850 punktów.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!