Jelena Rybakina ma za sobą bardzo intensywny i wyczerpujący miesiąc, ale cały wysiłek został wynagrodzony. Reprezentantka Kazachstanu zaimponowała w Rijadzie i triumfowała w WTA Finals, nie przegrywając żadnego spotkania. Dostała się do turnieju jako ostatnia, ale dziś jest na ustach wszystkich w świecie tenisa. Jednak nie wszystkie komentarze nt. Rybakiny to słowa pełne zachwytu.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

Kibice oburzeni zachowaniem Rybakiny. "Jesteś śmieszna"

Po turnieju oberwało się tenisistce za zachowanie po wręczeniu trofeów. Rybakina odmówiła pozowania do wspólnego zdjęcia z szefową WTA, Portią Archer. Obok niej stanęła jedynie Aryna Sabalenka, zaś Rybakina przyglądała się wszystkiemu, będąc kilka metrów obok.

Kibice tenisa uznali zachowanie Rybakiny za niegrzeczne i lekceważące wobec Archer. Niektórzy doszukiwali się zemsty lub formy protestu za zawieszenie Stefano Vukova w zeszłym roku. Na początku tego roku wyciekły szczegóły śledztwa przeciwko trenerowi. Ujawniono m.in. pismo Archer nt. Chorwata, w którym stwierdziła, że relacja Vukova z Rybakiną jest toksyczna. Pojawiły się też podejrzenia o romans oraz o wystąpienie syndromu sztokholmskiego u Rybakiny. Vukov miał nie raz przekraczać granice w relacji zawodowej i prywatnej oraz stosować przemoc psychiczną i fizyczną wobec zawodniczki.

"Sportskeeda" przytoczyła kilka komentarzy. Fani uważają, że Rybakina powinna albo odciąć się od Vukova za wszelką cenę, dla własnego zdrowia psychicznego, albo zostawić sprawę zawieszenia za sobą i być ponad wszelkie spory.

Zobacz też: Z Niemiec niosą się wieści o Lewandowskim. Gigant chce go już zimą

"Cała ta błazenada z powodu bezużytecznego człowieka jest żenująca", "Vukov wyprał jej mózg", "Sportowcy robią takie rzeczy, a potem udają zdziwienie, gdy zostają zawieszeni. To prywatna firma, a ty jesteś jej pracownikiem. Rób swoje i siedź cicho tak jak wszyscy" - to część komentarzy.

W kolejnych przytoczono m.in. obelgi, które miał kierować Vukov wobec Rybakiny. Kibice stwierdzili, że Rybakina zachowuje się niepoważnie i nieracjonalnie.

"Dziewczyno, żartujesz sobie?! Nie przeszkadza ci, że ktoś nazywa cię głupią i mówi, że 'siedziałabyś w Rosji i zbierałabyś ziemniaki' bez niego?!", "Robisz to wszystko, bo zawiesili człowieka, który cię nękał", "Wszystko przez tego węża... Jesteś śmieszna, Jelena" - czytamy w kolejnych wpisach w mediach społecznościowych.

Jelena Rybakina zakończyła sezon na piątym miejscu w rankingu WTA z dorobkiem 5850 punktów.