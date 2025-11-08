Djoković wygrał turniej i wymianę roku! Po meczu ogłosił: "Z przykrością..."

Losy ostatniego miejsca w rozpoczynającym się jutro turnieju w Turynie rozstrzygnęły się w finałowym spotkaniu w Atenach. Jeżeli wygrałby Lorenzo Musetti, to on zapewniłby sobie udział w Turynie. Jeżeli jednak lepszy okazałby się Novak Djoković, to skorzystałby na tym Felix Auger-Aliassime.

Po półfinałowym spotkaniu Djoković był mocno wzburzony. Winne było wciąż powtarzające się pytanie o zbliżający się koniec kariery 38-latka. "Zostaw mnie w spokoju! Pozwólcie mi się bawić, dobrze bawić. Bez odliczania" - odpowiedział. Jeżeli Serb miałby wciąż grać tak, jak w ostatnich dniach, to słowa o rychłej emeryturze można włożyć między bajki.

Finał w Atenach stał na bardzo wysokim poziomie, a najlepszym dowodem na to była akcja z drugiego seta. Wymiana liczyła sobie 26 uderzeń, trwała przeszło pół minuty, a po jej zakończeniu Djoković mógł tylko się uśmiechnąć.

Dramatyczne zwycięstwo, a potem...

Ostatecznie finał padł łupem Novaka Djokovicia. Po trzech godzinach świetnej gry 38-latek wygrał niezwykle zacięte spotkanie 4:6, 6:3, 7:5. Z tego wyniku cieszył się nie tylko Serb, ale również Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime, który jako ostatni wywalczył przepustkę na ATP Finals.

Natomiast wielu stawiało znak zapytania przy nazwisku Novaka Djokovicia. Ostateczną decyzję Serba poznaliśmy o 20:37. Wtedy właśnie na Instagramie pojawiła się relacja, w której ogłosił wycofanie się z turnieju zamykającego sezon. "Nie mogłem się doczekać rywalizacji w Turynie, ale po dzisiejszym finale z przykrością muszę poinformować, że muszę się wycofać z powodu przewlekłej kontuzji" - napisał.

Wycofanie Novaka Djokovicia z ATP Finals ucieszyło... Lorenzo Musettiego. To Włoch zastąpi weterana w kończącym sezon turnieju w Turynie. Poznaliśmy również skład grup, w których rywalizować będą tenisiści.

Grupa Jimmy'ego Connorsa

Carlos Alcaraz

Lorenzo Musetti

Taylor Fritz

Alex de Minaur

Grupa Bjorna Borga