Tak wygląda ranking WTA po finale Sabalenka - Rybakina. Zagrały dla Świątek
Jelena Rybakina triumfatorką WTA Finals 2025! Kazaszka stoczyła bardzo zacięty pojedynek z pierwszą rakietą świata Aryną Sabalenką. O zwycięstwie zadecydowały detale i te podziałały na korzyść Kazaszki. Jak jej zwycięstwo wpłynie na ranking WTA? Co ono oznacza dla Igi Świątek? Z pewnością jest korzystniejsze niż ewentualna wygrana Białorusinki. Tak wygląda ranking WTA po zakończeniu zmagań w Rijadzie.
Polscy kibice liczyli, że Idze Świątek uda się powtórzyć sukces z 2023 roku. Wówczas triumfowała w WTA Finals. Tym razem celu zrealizować się nie udało. 24-latka uległa Jelenie Rybakinie i Amandzie Anisimowej i podobnie jak w poprzednim sezonie, tak i teraz rywalizację zakończyła na fazie grupowej. W grze pozostały inne rywalki. Na sobotę zaplanowano koniec zmagań. Losy tytułu rozstrzygnęły między sobą Aryna Sabalenka i wspomniana Kazaszka. 

Aryna Sabalenka nie dała rady. Jelena Rybakina najlepsza. Tak wygląda ranking WTA

Było to niezwykle zacięte i pełne emocji starcie. W pierwszym secie kluczowy okazał się szósty gem. Wówczas Rybakinie udało się przełamań przeciwniczkę. I choć sama miała problemy z serwisem, to podania odebrać sobie nie dała. Dzięki temu zwyciężyła 6:3. Drugi set zapowiadał się jeszcze ciekawiej. Było pewne, że Sabalenka nie odpuści i zrobi wszystko, by zgarnąć tytuł i w ten sposób przypieczętować solidny sezon w karierze, a dodatkowo powiększyć przewagę w rankingu WTA nad Igą Świątek i resztą. Finalnie celu zrealizować się nie udało. Białorusinka miała już nawet piłki setowe w drugiej partii, ale wykorzystać ich nie potrafiła. Przegrała również tę odsłonę spotkania i cały mecz. Triumfatorką została Rybakina!

Porażka Sabalenki oznacza, że nie zakończy sezonu z 11 tysiącami punktów na koncie. W dorobku ma  10870 "oczek", a więc nie udało jej się powiększyć przewagi nad Świątek. Obecnie wynosi ona 2475 punktów. Na trzeciej lokacie rok zakończy Coco Gauff z dorobkiem 6763 "oczek". A co zwycięstwo w WTA Finals oznacza dla Rybakiny? Pozwoliło jej na awans do TOP 5. Zepchnęła na szóstą lokatę Jessikę Pegulę. W pozostałej części TOP 10 do zmian po finale w Rijadzie nie doszło.

Ranking WTA po finale WTA Finals 2025:

  • 1. Aryna Sabalenka - 10870 pkt
  • 2. Iga Świątek - 8395 pkt
  • 3. Coco Gauff - 6763 pkt
  • 4. Amanda Anisimowa - 6287 pkt
  • 5. Jelena Rybakina - 5850 pkt
  • 6. Jessica Pegula - 5583 pkt
  • 7. Madison Keys - 4335 pkt
  • 8. Jasmine Paolini - 4325 pkt
  • 9. Mirra Andriejewa - 4319 pkt
  • 10. Jekatierina Aleksandrowa - 3375 pkt.

A to nie koniec emocji dla kibiców tenisa na ten rok. Wiele zawodniczek wystąpi jeszcze w eliminacjach Bille Jean King Cup, ale nie liczą się one do rankingu. Na placu gry pojawi się m.in. Świątek. Polska rozegra mecze w dniach 14-16 listopada w Gorzowie Wielkopolskim. 

