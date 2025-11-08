Tak wygląda ranking WTA po finale Sabalenka - Rybakina. Zagrały dla Świątek

Polscy kibice liczyli, że Idze Świątek uda się powtórzyć sukces z 2023 roku. Wówczas triumfowała w WTA Finals. Tym razem celu zrealizować się nie udało. 24-latka uległa Jelenie Rybakinie i Amandzie Anisimowej i podobnie jak w poprzednim sezonie, tak i teraz rywalizację zakończyła na fazie grupowej. W grze pozostały inne rywalki. Na sobotę zaplanowano koniec zmagań. Losy tytułu rozstrzygnęły między sobą Aryna Sabalenka i wspomniana Kazaszka.

Aryna Sabalenka nie dała rady. Jelena Rybakina najlepsza. Tak wygląda ranking WTA

Było to niezwykle zacięte i pełne emocji starcie. W pierwszym secie kluczowy okazał się szósty gem. Wówczas Rybakinie udało się przełamań przeciwniczkę. I choć sama miała problemy z serwisem, to podania odebrać sobie nie dała. Dzięki temu zwyciężyła 6:3. Drugi set zapowiadał się jeszcze ciekawiej. Było pewne, że Sabalenka nie odpuści i zrobi wszystko, by zgarnąć tytuł i w ten sposób przypieczętować solidny sezon w karierze, a dodatkowo powiększyć przewagę w rankingu WTA nad Igą Świątek i resztą. Finalnie celu zrealizować się nie udało. Białorusinka miała już nawet piłki setowe w drugiej partii, ale wykorzystać ich nie potrafiła. Przegrała również tę odsłonę spotkania i cały mecz. Triumfatorką została Rybakina!

Porażka Sabalenki oznacza, że nie zakończy sezonu z 11 tysiącami punktów na koncie. W dorobku ma 10870 "oczek", a więc nie udało jej się powiększyć przewagi nad Świątek. Obecnie wynosi ona 2475 punktów. Na trzeciej lokacie rok zakończy Coco Gauff z dorobkiem 6763 "oczek". A co zwycięstwo w WTA Finals oznacza dla Rybakiny? Pozwoliło jej na awans do TOP 5. Zepchnęła na szóstą lokatę Jessikę Pegulę. W pozostałej części TOP 10 do zmian po finale w Rijadzie nie doszło.

Ranking WTA po finale WTA Finals 2025:

1. Aryna Sabalenka - 10870 pkt

2. Iga Świątek - 8395 pkt

3. Coco Gauff - 6763 pkt

4. Amanda Anisimowa - 6287 pkt

5. Jelena Rybakina - 5850 pkt

6. Jessica Pegula - 5583 pkt

7. Madison Keys - 4335 pkt

8. Jasmine Paolini - 4325 pkt

9. Mirra Andriejewa - 4319 pkt

10. Jekatierina Aleksandrowa - 3375 pkt.

A to nie koniec emocji dla kibiców tenisa na ten rok. Wiele zawodniczek wystąpi jeszcze w eliminacjach Bille Jean King Cup, ale nie liczą się one do rankingu. Na placu gry pojawi się m.in. Świątek. Polska rozegra mecze w dniach 14-16 listopada w Gorzowie Wielkopolskim.