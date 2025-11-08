Turniejowa "dwójka" pokonana! Polki zagrają o finał BJK Cup!

Reprezentacja Polski trzy edycje z rzędu brała udział w turnieju finałowym Billie Jean King Cup, uznawanym za nieoficjalne drużynowe mistrzostwa świata kobiet w tenisie. Niestety w tym roku Polki odpadły w eliminacjach po porażce z Ukrainą i do chińskiego Shezhen nie pojechały. Powody do radości mają za to ich młodsze koleżanki. Polki już stały się rewelacją turnieju finałowego tej imprezy do lat 16.
Nasza drużyna w składzie Oliwia Sybicka, Barbara Kostecka i Antonina Snochowska w trakcie zmagań w stolicy Chile - Santiago pokonała już trzy inne ekipy. Zmagania grupowe rozpoczęła od dwóch pewnych zwycięstw po 3:0 z Peru i Austrią. Już wtedy zapewniła sobie awans do ćwierćfinału, ale do rozegrania miała jeszcze ostatni mecz grupowy z najwyżej rozstawionymi w tych zawodach zawodniczkami z USA. Niestety w nim 3:0 wygrały rywalki. Nie przeszkodziło to jednak Polkom w osiągnięciu sporego sukcesu.
Ekipa prowadzona przez Łukasza Kuboszka wyszła z grupy z drugiego miejsca i w ćwierćfinale zmierzyła się z rozstawioną z numerem 2 reprezentacją Rumunii. Choć nasze rywalki były zdecydowanymi faworytkami i w fazie grupowej miały komplet zwycięstw, doszło do sporej niespodzianki. Najpierw Barbara Kostecka pokonała 6:1, 2:6, 7:6 (7-3) Maię Ilincę Burcescu, a potem Oliwia Sybicka uległa 4:6, 7:6 (7-1), 4:6 Giulii Safinie Popie. O awansie zadecydował więc mecz deblowy.
A w nim duet Kostecka-Sybicka spisał się znakomicie. W dwóch setach rozprawił się z Burcescu i Popą 7:5, 6:3 i dał Polsce zwycięstwo w całym meczu 2:1, a co za tym idzie, awans do półfinału. - Ta radość mówi wszystko. Polki w półfinale juniorskich rozgrywek BJK Cup. Nasze reprezentantki pokonały dzisiaj Rumunię 2-1. Decydujące zwycięstwo w deblu zagwarantowały Basia Kostecka i Oliwia Sybicka. W składzie znajduje się także Antonina Snochowska - informował profil "Z kortu - informacje tenisowe" na portalu X.
Teraz reprezentację Polski czeka starcie o finał. W półfinale zmierzą się z Francuzkami (w składzie: Ksenia Efremova, Cindy Langlais, Nehira Sanon), które w ćwierćfinale pokonały reprezentację Tajwanu.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!