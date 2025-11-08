WTA Finals. O której finał Sabalenka - Rybakina? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

WTA Finals to turniej kończący sezon w tourze tenisistek. Przystąpiło do niego osiem najlepszych singlistek ostatnich miesięcy, w tym Iga Świątek (2. WTA), która wraz z trzema innymi zawodniczkami odpadła po fazie grupowej.

WTA Finals 2025. O której dzisiaj mecz Sabalenka - Rybakina?

Tam najlepiej spisały się Jelena Rybakina (6. WTA) i Aryna Sabalenka (1. WTA), które wygrały odpowiednio grupę Sereny Williams oraz grupę Steffi Graff. Dobrą dyspozycję potwierdziły w półfinałach, gdzie Kazaszka pokonała 4:6, 6:4, 6:3 Jessicę Pegulę (5. WTA), a liderka rankingu ograła 6:3, 3:6, 6:3 Amandę Anisimovą (4. WTA).

Tym samym do finału dotarły dwie zawodniczki z kompletem zwycięstw. Będzie to czwarte w tym sezonie spotkanie Sabalenki i Rybakiny - pierwsza z nich zwyciężała w Wuhan (6:3, 6:3) i Berlinie (7:6, 3:6, 7:6), druga była górą w Cincinnati (6:1, 6:4). Ogólny bilans pojedynków to 8-5 dla 27-latki.

Niezależnie od tego, która z dwóch tenisistek wygra finał, będzie to jej pierwszy tytuł w WTA Finals. Poza trofeum zgarnie również potężną nagrodę finansową - jako że zakończy zmagania bez porażki, to będzie to aż 5,235 mln dolarów. Ponadto otrzyma 500 punktów rankingowych.

O której dzisiaj finał WTA Finals 2025? Gdzie obejrzeć mecz Sabalenka - Rybakina? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIK]

Finał WTA Finals Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina odbędzie się w sobotę 8 listopada o godz. 17:00 czasu polskiego. Transmisję TV przeprowadzi Canal+Sport 2 (kanał płatny), a stream online będzie dostępny w serwisie streamingowym Canal+ (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.