W tym Sabalenka góruje nad Świątek. Celt mówi wprost: "To jest niepokojące"

Iga Świątek w dwóch meczach z rzędu w turnieju WTA Finals wygrywała 1:0 w setach, by potem grać dużo słabiej i przegrać dwa sety z rzędu. Tak było w przegranych starciach 6:3, 1:6, 0:6 z Jeleną Rybakiną (Kazachstan, 6. WTA) oraz 7:6, 4:6, 2:6 z Amerykanką Amandą Anisimovą (4. WTA).

W tym Aryna Sabalenka ma przewagę nad Igą Świątek

Dawid Celt w programie Break Point zwrócił uwagę, że Idze Świątek brakowało w tym sezonie spokoju w trudnych momentach meczów.

- U Igi przychodzi taki moment, że brakuje spokoju. Iga często funkcjonuje w dwóch trybach z najlepszymi. Jak jest tryb kontroli, to ona jest w zasadzie w stanie zdominować każdą najlepszą dziewczynę świata. Jak rywalka zaczyna troszkę naciskać, podnosi poziom, to Iga siłą rzeczy przechodzi w tryb sport i zaczyna tracić kontrolę. Wtedy robi się bardzo niebezpiecznie. Tak było w meczu z Rybakiną. Wahania to normalna rzecz, ale chodzi o to, by były one krótkie, tąpnięcia nie były duże i by były szybkie reakcje, odpowiedzi. W tym sezonie w meczach z najlepszymi była tak kilka razy. To jest trochę niepokojące. Iga po sezonie nad tym pochyli, bo jak zaczyna płynąć, odjeżdżać, to nie ma reakcji, powrotu - powiedział Dawid Celt w programie Break Point, który współpracował ze Świątek w reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup.

Przyznał też, jaką przewagę obecnie nad Polką ma Aryna Sabalenka.

- W kontrze do Sabalenki można powiedzieć, że Białorusinka w meczu z Pegulą miała wahania, drugi set zagrała słabo, w trzecim secie przegrywała z przełamaniem, ale nagle wygrała 5 gemów z rzędu. Była redukcja, weszła na wyższe obroty, zareagowała, znalazła odpowiedź. O to właśnie chodzi. Tego Idze w starciach z najlepszymi na przestrzeni całego sezonu brakowało - dodał Dawid Celt.

Cały program można obejrzeć tutaj.

Sabalenka walczy o triumf w WTA Finals. Białorusinka w piątek w półfinale imprezy zmierzy się z Amandą Anisimovą. Początek meczu nie wcześniej niż o godz. 17.30 czasu polskiego.