Niepokojąca diagnoza Świątek. To musi się zmienić. "Cały czas jest problem"

Iga Świątek nie wygra po raz drugi w karierze turnieju WTA Finals. Polka w 2023 roku zwyciężyła w finale 6:1, 6:0 z Amerykanką Jessicą Pegulą (5. WTA). Teraz sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowym drugi raz rzędu w WTA Finals nie wyszła z grupy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Dawid Celt, trener reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup w programie Break Point na YouTube, zwrócił uwagę, że Świątek ma problem z odpowiednim podejściem do gry.

- W niektórych momentach Iga za szybko zgasła. Zabrakło jej tej pary, by się zawziąć. Wtedy biegam, szarpie, gram spokojnie, nie popełniam błędów. Jeśli jest ich za dużo, to ograniczam. Pierwsze co sobie mówię, to by nie robić błędów. Niech rywalka wygra, a nie ja przegram. Nie wiem, co do końca Iga ma w głowie. Gdybym był na korcie, pewnie tak bym podchodził - powiedział Dawid Celt.

Podkreślił też, że Świątek ma problem z balansem, znalezieniem dystansu.

- Intensywność jest duża. U Igi cały czas jest problem z balansem, znalezieniem właściwych proporcji, trochę dystansu, niegonienie króliczka. Najpierw trzeba było gonić numer 1, były duże oczekiwania po pojawieniu Fissette'a. Niemal ciągle jest presja, nerwy, a to kosztuje, bo w środku dociska człowieka - dodał Celt.

Zobacz także: Nie do wiary, co zrobiła Sabalenka. Przegrywała 3:5 i nastąpił zwrot

Cały program można zobaczyć tutaj.

W piątek odbędą się półfinały WTA Finals. O godz. 16 Jessica Pegula (USA, 5. WTA) zmierzy się z Jeleną Rybakiną (Kazachstan, 6. WTA), a nie wcześniej niż półtorej godziny później Aryna Sabalenka (Białoruś, 1. WTA) zagra z Amandą Anisimovą (USA, 4. WTA).