Wylosowali! Tak wyglądają grupy ATP Finals. "To będzie dobre"

Iga Świątek bardzo dobrze rozpoczęła zmagania w WTA Finals i rozbiła Madison Keys 6:1, 6:2. Potem było jednak gorzej, gdyż mimo że prowadziła z Jeleną Rybakiną 6:3, to niespodziewanie poległa w dwóch kolejnych setach do 1 i do 0. Ostatnie spotkanie również nie zakończyło się po myśli naszej zawodniczki, która znów prowadziła, natomiast finalnie przegrała 6:7 (3), 6:4, 6:2 i odpadła z rywalizacji. Teraz przed nami zmagania mężczyzn.
Podczas czwartkowego losowania grup ATP Finals w Turynie poznaliśmy właśnie zestawienia. Do tego wydarzenia przystąpi ośmiu najlepszych singlistów i osiem najlepszych par deblowych. Carlos Alcaraz, Novak Djoković (dla którego będzie to 17. występ w zawodach), Taylor Fritz oraz Alex de Minaur - tak wygląda grupa im. Jimmy'ego Connorsa. Jak się zatem prezentuje druga - im. Bjorna Borga?
Ubiegłoroczny triumfator Jannik Sinner, Alexandr Zverev oraz Ben Shelton. Niebawem dołączy do tego grona czwarty tenisista, którego poznamy do końca tygodnia. Będzie to któryś z dwójki Felix Auger-Aliassime oraz Lorenzo Musetti. Ten drugi rywalizuje obecnie w zawodach ATP 250 w Atenach. Jeśli uda mu się wygrać, to wyprzedzi Kanadyjczyka w rankingu, który będzie wówczas rezerwowym. "To będzie dobre" - podsumował serwis Tennis Channel.
Niewątpliwie trudniejsze wyzwanie czeka zatem Alcaraza, który będzie musiał zmierzyć się w grupie z Novakiem Djokoviciem. Po raz ostatni zmierzyli się jednak na początku września w półfinale US Open i wówczas Hiszpan nie dał szans rywalowi. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6:4, 7:6 (4), 6:2. Sinner będzie musiał za to pokonać przede wszystkim trzecią rakietę świata Alexandra Zvereva.
Turniej ATP Finals rozpocznie się w niedzielę 9 listopada i będą trwać tydzień.
