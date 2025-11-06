Powrót na stronę główną
Wylosowali! Tak wyglądają grupy ATP Finals. "To będzie dobre"
Iga Świątek nie podołała wyzwaniu i odpadła z WTA Finals już w fazie grupowej. Choć rywalizacja nie została jeszcze zakończona, właśnie rozlosowano w Turynie zestawienia grup zbliżającego się ATP Finals. Trudno zaprzeczyć, że faworytami są ubiegłoroczny triumfator oraz lider światowego rankingu Carlos Alcaraz. Można powiedzieć, że większe wyzwanie ma przed sobą ten drugi.
Iga Świątek bardzo dobrze rozpoczęła zmagania w WTA Finals i rozbiła Madison Keys 6:1, 6:2. Potem było jednak gorzej, gdyż mimo że prowadziła z Jeleną Rybakiną 6:3, to niespodziewanie poległa w dwóch kolejnych setach do 1 i do 0. Ostatnie spotkanie również nie zakończyło się po myśli naszej zawodniczki, która znów prowadziła, natomiast finalnie przegrała 6:7 (3), 6:4, 6:2 i odpadła z rywalizacji. Teraz przed nami zmagania mężczyzn.

Oto zestawienia grup ATP Finals. Trudne zadanie przed Alcarazem

Podczas czwartkowego losowania grup ATP Finals w Turynie poznaliśmy właśnie zestawienia. Do tego wydarzenia przystąpi ośmiu najlepszych singlistów i osiem najlepszych par deblowych. Carlos Alcaraz, Novak Djoković (dla którego będzie to 17. występ w zawodach), Taylor Fritz oraz Alex de Minaur - tak wygląda grupa im. Jimmy'ego Connorsa. Jak się zatem prezentuje druga - im. Bjorna Borga? 

Ubiegłoroczny triumfator Jannik Sinner, Alexandr Zverev oraz Ben Shelton. Niebawem dołączy do tego grona czwarty tenisista, którego poznamy do końca tygodnia. Będzie to któryś z dwójki Felix Auger-Aliassime oraz Lorenzo Musetti. Ten drugi rywalizuje obecnie w zawodach ATP 250 w Atenach. Jeśli uda mu się wygrać, to wyprzedzi Kanadyjczyka w rankingu, który będzie wówczas rezerwowym. "To będzie dobre" - podsumował serwis Tennis Channel.

Niewątpliwie trudniejsze wyzwanie czeka zatem Alcaraza, który będzie musiał zmierzyć się w grupie z Novakiem Djokoviciem. Po raz ostatni zmierzyli się jednak na początku września w półfinale US Open i wówczas Hiszpan nie dał szans rywalowi. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6:4, 7:6 (4), 6:2. Sinner będzie musiał za to pokonać przede wszystkim trzecią rakietę świata Alexandra Zvereva.

Zestawienia grup ATP Finals 2025 - singiel:

Grupa A:

  • Carlos Alcaraz (Hiszpania)
  • Novak Djoković (Serbia)
  • Taylor Fritz (USA)
  • Alex de Minaur (Australia)

Grupa B:

  • Jannik Sinner (Włochy)
  • Alexander Zverev (Niemcy)
  • Ben Shelton (USA)
  • Felix Auger-Aliassime (Kanada) lub Lorenzo Musetti (Włochy)

Debel: 

Grupa A:

  • Julian Cash (Wielka Brytania) / Lloyd Glasspool (Wielka Brytania)
  • Marcel Granollers (Hiszpania) / Horacio Zeballos (Argentyna)
  • Kevin Krawietz (Niemcy) / Tim Puetz (Niemcy)
  • Simone Bolelli (Włochy) / Andrea Vavassori (Włochy)

Grupa B:

  • Harri Heliovaara (Finlandia) / Henry Patten (Wielka Brytania)
  • Marcelo Arevalo (Salwador) / Mate Pavić (Chorwacja)
  • Joe Salisbury (Wielka Brytania) / Neal Skupski (Wielka Brytania)
  • Christian Harrison (USA) / Evan King (USA)

Turniej ATP Finals rozpocznie się w niedzielę 9 listopada i będą trwać tydzień.

