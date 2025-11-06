Ten sezon w wykonaniu Igi Świątek będzie oceniany przede wszystkim przez pryzmat triumfu w Wimbledonie. Polka zaskoczyła w lipcu tym, że zagrała na nielubianej przez siebie trawie na naprawdę wysokim poziomie. Dołożyła do tego triumf w Cincinnati. Ma zatem z czego się cieszyć. Ale rywalki także grają coraz lepiej, w czołówce jest coraz ciaśniej, poziom rośnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Wilkowicz o powrocie Goncalo Feio: Wielu się przy nim poparzyło

Legenda wskazuje, co musi Świątek zmienić w swojej grze

Ostatni mecz fazy grupowej WTA Finals z Amandą Anisimovą uświadomił Świątek, że dotychczasowe metody i sposoby gry mogą nie wystarczyć, by wygrać spotkanie. Sama mówiła po starciu z Amerykanka, że musi pewne rzeczy u siebie zmienić.

- Prawda jest taka, że zrobiłam, co mogłam i dałam z siebie wszystko. Uważam, że dobrze grałam na tym turnieju. Z jednej strony mogę niczego nie żałować, a z drugiej strony słabo, że to już nie wystarcza. Właściwie jedyne, co mogę zmienić, to zacząć grać mniej meczów i więcej trenować. Może wtedy takie spotkania będę w stanie wygrać. Może trochę gubię technikę. Co mogę zrobić? Sprawić, by moja gra była bardziej zautomatyzowana, żeby przy szybkich piłkach, które dostaję pod nogi, mogła je przebić 22 zamiast 20 - skomentowała w rozmowie Canal+ Sport.

Podobnie na kwestię gry Świątek patrzy Renae Stubbs, czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa w grze deblowej, była trenera Karoliny Pliskovej, Samanthy Stosur i Sereny Williams. Australijska legenda uważa, że Świątek powinna skupić się na poprawie swojego forhendu i grać nim nieco inaczej. Zwróciła uwagę, że Polka próbuje odgrywać forhendem z jak największą siłą, a warto go grać bardziej technicznie niż fizycznie.

- Uważam, że Iga, kiedy jest mocno naciskana przez rywalki, które grają mocne, głębokie piłki, stara się odbić je równie mocno. A z jej chwytem jest to bardzo trudne, szczególnie forhendem. Chciałabym więc, żeby stosowała jakiś inny rodzaj forhendu, jakąś odmianę, żeby po prostu odbiła piłkę w kort - oceniła Stubbs w swoim podcaście tenisowym.

Jako przykład tenisistki, która poszła w tym kierunku, Stubbs podała Coco Gauff. Amerykanka, trzecia rakieta świata, od dłuższego czasu inaczej gra forhendem, jest on bardziej precyzyjny.

- Coco Gauff jest tego doskonałym przykładem. Oczywiście, forhend Coco to jej najsłabsza strona. Ale zamiast chybić, ona po prostu trafia na kort. Gra wysokim forhendem, który jest naprawdę skuteczny - skomentowała Stubbs.

Zobacz też: 32 minuty wystarczyły. Tak Hiszpanie podsumowali to, co zrobił Lewandowski

Choć Iga Świątek skończyła już sezon singlowy, to ma jeszcze jeden turniej przed sobą. Zagra w barwach reprezentacji Polski w play-offach Billie Jean King Cup. W dniach 14-16 listopada w Gorzowie Wielkopolskim Polki zagrają z Rumunią i Nową Zelandią.