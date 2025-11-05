Już od początku spotkania stało się jasne, że polsko-amerykańskie starcie nie będzie przypominać tego z finału Wimbledonu, który Świątek wygrała 6:0, 6:0. Anisimova była w środę niezwykle trudną rywalką, a pierwszy set zakończył się tie-breakiem. W nim druga rakieta świata pokazała klasę i triumfowała 7-3.

Tak wygląda tabela grupy Świątek po przegranej z Anisimovą

Przed ostatnim meczem grupy Sereny Williams, bo taką oficjalną nazwę ona nosiła, sytuacja w tabeli była bardzo klarowna. Jelena Rybakina wręcz rozniosła rywalki w tej fazie zawodów. Zajęła pierwsze miejsce z kompletem zwycięstw oraz zaledwie jednym straconym setem.

Świątek i Anisimova po dwóch grach miały na koncie po jednym zwycięstwie. Wprawdzie to Polka zajmowała drugie miejsce w tabeli ze względu na lepszy bilans setów (3:2 do 2:3 Anisimovej), ale ta przewaga niczego by jej nie dała w przypadku porażki, gdyż wtedy Amerykanka miałaby więcej zwycięstw.

Do porażki ostatecznie doszło. Świątek dobrze zaczęła mecz - wygrała pierwszego seta 6:4 - ale kolejne dwa sety przegrała 4:6, 2:6. To oznacza, że reprezentantka Polski kończy swoją przygodę w Rijadzie na fazie grupowej.

Dopełniając grupowych formalności: W swoim ostatnim spotkaniu Jelena Rybakina pokonała 6:4, 6:4 Jekatierinę Aleksandrową, która zagrała w ramach zastępstwa za Madison Keys. Co ciekawe, choć Rosjanka przegrała 0:2, to jej bilans setów i tak jest lepszy od tego Amerykanki. Tym sposobem Aleksandrowa wyprzedziła Keys w tabeli.

Tabela grupy B w WTA Finals: