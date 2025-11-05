Świątek zeszła z kortu, kiedy Anisimova podeszła do mikrofonu. Poszło w świat

Pierwszy set meczu Iga Świątek (2. WTA) - Amanda Anisimova (USA, 4. WTA) był pasjonujący. Trwał ponad godzinę i zakończył się w najlepszy możliwy sposób dla kibiców i ekspertów - tie-breakiem. Polka wygrała go 7:3 i cieszyła się z prowadzenia 1:0 w arcyważnym meczu, który decydował, która z tenisistek awansuje do półfinału WTA Finals w Rijadzie. Druga partia była znów bardzo wyrównana. W 23. gemie padło pierwsze w meczu przełamanie! Niestety na korzyść Amerykanki, która doprowadziła do III seta. W nim to też ona była lepsza, wygrała go 6:2 i dzięki temu awansowała do półfinału WTA Finals.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Świątek zeszła z kortu, kiedy Anisimova podeszła do mikrofonu

Po meczu Świątek - Anisimova głos na korcie zabrała amerykańska tenisistka. Na początek została spytana przez dziennikarza o swój świetny bilans trzecich setów w tym sezonie. Wygrała bowiem ich 15, a przegrała tylko trzy.

- Zdaje sobie sprawę, że ten bilans jest niesamowity, bo mama mi zawsze powtarza, że doskonale sobie radzę sobie w długich meczach. To pomaga potem na korcie w takich sytuacjach. Dziś też myślałam o tym. Mecze z Igą zawsze są wielkimi wyzwaniami, trzeba być przygotowanym na bardzo dużą intensywność - przyznała Amerykanka.

Potem Anisimova zdradziła, co było jej kluczem do zwycięstwa.

- Wiedziałam doskonale, że to mecz o wysoką stawkę. Stawka mnie usztywniała w poprzednich meczach tego turnieju, wstrzymywałam rękę. Dziś nie zamierzałam tego robić, grałam na 100 procent, najlepiej jak potrafię, nie myślałam o stawce meczu. To był mój najlepszy mecz w tym turnieju. Widzowie też ponieśli mnie do wygranej. Mam nadzieję, że kibice wrócą, bo w półfinale wsparcie będzie bardzo potrzebne - dodała Amerykanka.

Amerykanka dodała też, że w meczu z Polką różnicę zrobił jej forhend.

- Forhend zrobił dziś też różnicę. W pewnym momencie spodziewałam się, że dostanę piłkę od Igi na forhendzie. Byłam dziś być pozytywna, dawać z siebie wszystko. Wiedziałem, że to dziś trochę mój challenge, by cały czas, z piłki na piłkę, grać lepiej - powiedziała potem w rozmowie z Canal+Sport.

Zobacz także: Tak Pegula odpowiedziała na zarzuty Świątek. "To nie jest w porządku"

W czwartek Anisimova pozna swoją rywalkę w półfinale WTA Finals w Rijadzie. Będzie nią jedna z trzech zawodniczek: Białorusinka Aryna Sabalenka (1. WTA) lub któraś z Amerykanek: Jessica Pegula (5. WTA) albo Coco Gauff (3. WTA).