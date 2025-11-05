Świątek nie wytrzymała po 1. secie. Nagle padło: "Zamknij się!"

- Vamos Barca, Vamos Iga! – krzyknął w pewnym momencie jeden z kibiców podczas meczu WTA Finals Igi Świątek z Amerykanką Amandą Anisimovą. A że nie była to jego pierwsza aktywność tego typu, to w reakcji na to - również z trybun - usłyszeć można było po chwili polskie "Zamknij się". Wiceliderka światowego rankingu tenisistek też miała w pewnym momencie dość i interweniowała u sędzi stołkowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek przeszła do historii Wimbledonu! "Gwiazda na skalę wszechświata"

Świątek nie miała wątpliwości. "Zakłóca grę"

W tenisie podczas wymian obowiązuje cisza i choć fani innych sportów czasem drwiąco wypowiadają się o tej zasadzie, to ta jednak niezmiennie obowiązuje. A przyzwyczajeni do tego i potrzebujący skupienia zawodnicy nieraz zgłaszają obiekcje, gdy dochodzi do naruszeń. W środę w Rijadzie z tej opcji skorzystała Świątek.

Jej spotkanie z Anisimovą w pierwszych dwóch setach stało na bardzo wysokim poziomie i było popisem obu tenisistek. Zwyciężczynię inauguracyjnej partii wyłonił – dopiero po 65 minutach walki – tie-break. Była nią Polka, która jednak zanim udała się na ławkę, by odpocząć, zatrzymała się na chwilę przy sędzi Julie Kjendlie.

- Czy możesz go usunąć? Zakłóca grę – argumentowała zdobywczyni sześciu tytułów wielkoszlemowych.

Jeszcze przez chwilę rozmawiała z rozjemczynią meczu i powtarzała argument o przeszkadzaniu w grze wspomnianego kibica. Kjendlie jednak zwróciła uwagę, że okrzyki pojawiały się między punktami, ale przyjęła skargę Polki i zapewniła, że przyjrzy się sytuacji. Będący na w Rijadzie dziennikarz Sportowych Faktów Kamil Kołsut zamieścił potem na portalu X zdjęcie kibica, przy którym stało dwóch mężczyzn pracujących przy turnieju. Miał zostać upomniany, ale nic nie wiadomo o tym, aby został usunięty.

Tenisiści nieraz zgłaszają obiekcje, gdy kibice przeszkadzają im swoimi okrzykami i zachowaniem. Czasem apelują właśnie do arbitrów o wypraszanie problematycznych fanów z trybun. Przepisy na to zezwalają, ale w określonych przypadkach. Wśród nich są np. rozmowy i okrzyki podczas wymian, niepokojące zachowanie względem zawodnika, obrażanie innych lub stwarzanie zagrożenia.

Wspomniana wcześniej interwencja musiała zadziałać, bo od drugiego seta podczas meczu Świątek z Anisimovą nie było już słychać przeszkadzającego wcześniej mężczyzny. Niestety, fani Polki nie mieli potem już powodów do radości – 24-latka przegrała ostatecznie po dwuipółgodzinnym pojedynku 7:6, 4:6, 2:6 i nie awansowała do półfinału. Po raz drugi z rzędu występ w kończącej sezon imprezie masters zakończyła na fazie grupowej.