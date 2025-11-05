Sensacja w WTA Finals! Faworytki wyrzucone z turnieju!

Para Errani/Paolini znakomicie radziła sobie w tym sezonie. Włoszki zwyciężyły w czterech turniejach deblowych - w tym na wielkoszlemowym French Open. Dało im to pozycję liderek przed turniejem WTA Finals rozgrywanym w Rijadzie.

Zmagania te zaczęły się po myśli Errani oraz Paolini. W dwóch setach pokonały one parę Muhammad/Schuurs. Drugi mecz turnieju wypadł już dużo gorzej. Jelena Ostapienko oraz Su-Wei Hsieh niespodziewanie okazały się lepsze. Sytuacja w grupie ułożyła się tak, że Włoszki rozegrały bezpośredni mecz o awans do półfinału z Elise Mertens i Wieroniką Kudiermietową.

Początek tego spotkania wskazywał na przewagę pary Kudiermietowa/Mertens. Włoszki szybko dały się przełamać, a po kolejnym przegranym gemie serwisowym było już 2:5. Errani i Paolini jeszcze powalczyły, udało im się nawet przełamać rywalki, ale było to co najwyżej jedynie pogrożenie palcem. Chwilę później znowu oddały swojego gema, a para rosyjsko-belgijska zwyciężyła pierwszego seta 6:3.

Różnicą były winnery

Druga partia rozpoczęła się od nieco bardziej wyrównanej gry. Przy stanie 2:3 Włoszki dały się jednak przełamać, co okazało się decydujące. Udało im się jeszcze obronić dwie piłki meczowe przy kolejnym swoim podaniu, jednak już gem serwisowy rywalek zakończył to spotkanie. Wieronika Kudiermietowa i Elise Mertens pokonały Sarę Errani i Jasminę Paolini 6:3, 6:3.

Obie pary przez cały mecz popełniały mnóstwo niewymuszonych błędów - 25 po stronie Włoszek, 28 w wykonaniu Kudiermietowej i Mertens. Jest to swego rodzaju plaga turnieju w Rijadzie, na co zwracali uwagę dziennikarze Canal+. Errani oraz Paolini nie były w stanie jednak kończyć wymian. Przez cały mecz w ich statystykach odnotowano zaledwie 7 winnerów, podczas gdy debel rosyjsko-belgijski miał ich aż 28.

Dla Sary Errani jest to koniec zmagań w Rijadzie. Jasmine Paolini natomiast jutro zagra jeszcze mecz w turnieju singlowym. 29-latka nie ma jednak szans na awans do półfinału turnieju WTA Finals, nawet jeżeli bez straty seta pokona Jessicę Pegulę.