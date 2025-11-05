WTA Finals. O której mecz Igi Świątek o awans? Gdzie oglądać [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek przystąpiła do turnieju w Rijadzie w roli jednej z faworytek. Już w pierwszym meczu udowodniła - dlaczego. Potrzebowała zaledwie 61 minut, by rozbić Madison Keys 6:1, 6:2. - Robię to, co na treningach. Gram agresywnie, stabilnie, zachowuje balans. Ostatni turnieje w Chinach dały mi dużo pewności, wciąż rozwijam się jako zawodniczka - przekazała w pomeczowym wywiadzie. Dwa dni później kompletnie jednak rozczarowała. Choć prowadziła z Jeleną Rybakiną 6:3, to ostatecznie poległa. Mało tego, w dwóch kolejnych setach zdobyła zaledwie gema.

WTA Finals 2025. Kiedy gra Iga Świątek?

"Pod koniec drugiego seta Iga Świątek spojrzała na trenera Wima Fissette'a i Darię Abramowicz i bezradnie rozłożyła ręce, bo nie mogła znaleźć sposobu na Jelenę Rybakinę" - relacjonowała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl. Nasza zawodniczka znacząco utrudniła sobie zatem kwestię awansu do fazy play-offów. Aby zagrać w półfinale, bezwzględnie musi teraz pokonać Amandę Anisimową.

- Turniej się nie skończył. Mamy pracę do wykonania. Skupię się na tym, by przygotować się do kolejnego meczu - zapowiedziała. Jej rywalką będzie jednak Amerykanka, z którą w ostatnich miesiącach dwukrotnie spotkała się na korcie. Po raz pierwszy 12 lipca, kiedy nie dała jej szans w finale Wimbledonu i wygrała 6:0, 6:0. Niespodziewanie Anisimowa wzięła za to rewanż w ćwierćfinale US Open i zwyciężyła 6:4, 6:3.

- Myślę, że to będzie bardzo interesujący mecz. Dla nas obu stawka jest wysoka - zapewniła, cytowana przez Tennis Channel. - Teraz to bardziej przypomina prawdziwy turniej, gdzie wiesz, że jeśli wygrasz, to idziesz dalej, a jeśli przegrasz, to odpadasz. Nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że dam z siebie wszystko. Cieszę się, że przed tym meczem mam na koncie zwycięstwo - podsumowała Amerykanka.

Kiedy gra Iga Świątek? O której godzinie? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK NA ŻYWO]

Mecz Świątek - Anisimowa odbędzie się w środę 5 listopada. Według planu rozpocznie się ok. godz. 16:30 czasu polskiego. To będzie trzecie spotkanie tego dnia. Wcześniej zagrają w deblu Sara Errani i Jasmine Paolini z Jekatieriną Aleksandrową i Elise Mertens (13:30 naszego czasu) oraz w singlu Jelena Rybakina z Madison Keys (najwcześniej o 15:00).

Transmisja będzie dostępna na Canal+ Sport 2 oraz w Internecie w Canal+ Online oraz Playerze (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.