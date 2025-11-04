Trzy sety w meczu Sabalenki. Tak wygląda tabela jej grupy w WTA Finals

Amerykanka Coco Gauff (3. WTA) po wtorkowej wygranej 6:3, 6:2 z Włoszką Jasmine Paolini (8. WTA) włączyła się do gry o awans do półfinału turnieju WTA Finals. Paolini po dwóch porażkach 0:2 w setach straciła za to jakiekolwiek szanse. We wtorek odbył się ważny mecz w tej grupie: Aryna Sabalenka (Białoruś, 1. WTA) - Jessica Pegula (USA, 5. WTA). Gdyby Białorusinka wygrałaby go 2:0 w setach, to zapewniłaby sobie wyjście z grupy, jeszcze przed ostatnią kolejką.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Wielkie emocje w grupie A WTA Finals

W pierwszym secie lepsza była Sabalenka. Od stanu 2:2 wygrała trzy gemy z rzędu (w sumie straciła w nich tylko trzy punkty) i prowadziła 5:2. Wtedy miała chwilę kryzysu i straciła przewagę przełamania. Przy stanie 5:4 Pegula obroniła trzy piłki setowej, ale czwartej już nie dała rady. Białorusinka miała w tej partii prawie trzy razy więcej winnerów (14-5), ale popełniła też więcej niewymuszonych błędów (17-7).

W drugiej partii nastąpił niesamowity zwrot. Białorusinka dwa razy przegrała swoje podanie i przegrywała już 2:5. Podczas przerwy była zdenerwowana, mówiła coś do sztabu szkoleniowego. Nic jej to nie pomogło, bo za chwilę przegrała drugiego seta 2:6. Pegula miała w nim więcej winnerów (12-5) i popełniła mniej niewymuszonych błędów (7-13).

W trzecim secie lepsza była Sabalenka, wygrywając 6:3, mimo że przegrywała 1:2 z przełamaniem. Białorusinka pozostała liderką grupy A. Jako jedyna, ma dwa zwycięstwa.

Zobacz także: Zobaczyła zachowanie Świątek wobec Fissette'a. "To nie był dobry znak"

W ostatniej kolejce Sabalenka zagra z Gauff, a Pegula z Paolini. Zakładając słabą dyspozycję Włoszki, można zakładać, że Pegula wygra 2:0. Może dojść do sytuacji, że trzy zawodniczki skończą fazę grupową z dwoma zwycięstwami i będą mieć identyczny bilans setów: 5:3! Wtedy o awansie do półfinału zadecyduje lepszy stosunek gemów.

Tabela grupy A: