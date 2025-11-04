Gauff grała "mecz o wszystko" w WTA Finals. Dwa sety i koniec

- Najgorsze jest to, że na naszych oczach i państwa pokażą się teraz statystyki. Powinniśmy zachęcić, by zakryli państwo oczy i nie patrzyli na nie. Niestety to staje się już normą w tym turnieju - mówił Bartosz Ignacik, komentujący mecz w Canal+Sport po pierwszym secie starcia Coco Gauff (USA, 3. WTA) - Jasmine Paolini (Włochy, 8. WTA).

Coco Gauff nie dała szans Jasmine Paolini.

Z jego słowami trudno nawet polemizować. Gauff miała 5 winnerów i aż 21 niewymuszonych błędów, a Paolini odpowiednio 3. i 22.! W lepszym humorze na przerwę schodziła jednak Amerykanka, która wygrała seta 6:3.

W drugiej połowie meczu jakość gry niewiele się poprawiła. - Absolutnie Paolini nie przypomina tej fantastycznie grającej zawodniczki, która po najlepszym meczu w sezonie pokonała w Wuhan Igę Świątek - dodawał Ignacik.

Gauff od stanu 2:2 wygrała cztery gemy z rzędu, dwa razy z rzędu przełamując bezradną już Włoszkę. W ósmym gemie Amerykanka serwowała po zwycięstwo, ale musiała bronić break-pointa. Zrobiła to po akcji przy siatce. Gauff zakończyła pojedynek jednym z mocniejszych, wygrywających serwisów. W sumie miała 14 winnerów i 30 niewymuszonych błędów (Paoloni odpowiednio 7 i 40).

Amerykanka zachowała zatem szansę o awans do kolejnej fazy i obronę trofeum. Paolini straciła już szansę.

- Zdawałam sobie sprawę, że muszę dziś inaczej serwować. Robiłam to sprytnie i było lepiej. Grałam już w WTA Finals, gdzie przegrałam wszystkie trzy mecze w grupie. Byłam zdeterminowana, żeby się to nie powtórzyło. Wiem, że dzisiejsze zwycięstwo było ważne dla utrzymania się w turnieju. Gdybym przegrała, odpadłabym - powiedziała Gauff po meczu.

W drugim spotkaniu tej grupy we wtorek Aryna Sabalenka (Białoruś, 1. WTA) zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą (5. WTA).

W trzeciej kolejce zaplanowanej na czwartek, 6 listopada odbędą się mecze: Sabalenka - Gauff oraz Pegula - Paolini.

Mecz grupy A WTA Finals: Coco Gauff - Jasmine Paolini 6:3, 6:2.

Tabela grupy A: