Biją na alarm ws. Świątek po klęsce z Rybakiną. "Wzorzec porażki"

Iga Świątek jest weteranką rywalizacji w WTA Finals. Już po raz piąty z rzędu gra w turnieju kończącym sezon w kobiecym tenisie. Tym razem oprócz niej do Rijadu zawitały Aryna Sabalenka, Madison Keys, Amanda Anisimova, Coco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini oraz Jelena Rybakina, z którą nasza tenisistka przegrała w poniedziałek.

Kolejna taka porażka Igi Świątek? Może mieć problem

Polka na start WTA Finals pokonała Madison Keys w dwóch setach. W kolejnym meczu wydawała się iść za ciosem, bo pewnie pokonała Jelenę Rybakinę w pierwszym secie. Kolejne dwie partie padły jednak łupem Kazaszki. Świątek zdobyła w nich łącznie tylko jednego (!) gema. Portal "Tennis365" twierdzi, że poniedziałkowe spotkanie stało się w pewnym momencie wręcz zbyt jednostronne.

"Polska mistrzyni prawdopodobnie poddała się na długo przed tym, jak wynik meczu pokazywał 6:3, 1:6, 0:6. Była spięta i popełniała zbyt wiele niewymuszonych błędów w dwóch ostatnich setach, a mecz jej uciekł. To martwiący występ, któremu polska gwiazda oraz jej zespół muszą się przyjrzeć. Tworzy się pewien wzorzec porażki, kiedy spotkania nie idą po jej myśli" - czytamy na anglojęzycznym portalu.

"Tennis365" podkreśla, że w ciągu ostatnich miesięcy Świątek doznała kilku druzgocących porażek, które w poprzednich sezonach praktycznie się jej nie zdarzały. Przykładami mogą być tutaj mecz z Jasmine Paolini w Wuhan (1:6, 2:6) czy z Emmą Navarro w Pekinie (0:6 w ostatnim secie).

"Najlepsze momenty Świątek w tym sezonie były bardzo imponujące. Na przykład, kiedy w Wimbledonie pokonała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0 w kompromitująco jednostronnym finale. Jednak kiedy to rywalki wywierają większą presję na Świątek, ona wydaje się pękać zbyt łatwo. To olbrzymi problem, którym sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa musi się zająć" - ocenia "Tennis365".

W środę, 5 listopada Świątek zmierzy się z Amandą Anisimovą w ostatnim meczu grupy B w WTA Finals.