Świątek spotkanie z Rybakiną zaczęła od zwycięstwa w secie 6:3, ale kolejne partie przegrała 1:6, 0:6. Dziennikarz Sport.pl, Łukasz Jachimiak, w analizie pomeczowej spotkania opisał, co działo się po drugim secie:- "Świątek podeszła wtedy do swojego teamu na rozmowę. Nie słyszeliśmy, co mówił trener Fissette, nie wiemy też, czy jakieś rady dla zawodniczki miała psycholożka Daria Abramowicz, bo w tym momencie pokazano nam planszę ze statystykami drugiego seta. Analizując liczby utwierdziliśmy się w przekonaniu, że Świątek zmieniła swoje nastawienie. Niestety. Raził stosunek uderzeń kończących do niewymuszonych błędów – aż 4:19".
Spotkanie Polki z reprezentantką Kazachstanu dla brytyjskiego oddziału Sky Sports oceniła Laura Robson, srebrna medalistka olimpijska turnieju miksta z Londynu (grała wraz z Andym Murrayem). Bynajmniej nie była to pochlebna recenzja drugiej rakiety światowego tenisa.
- Świątek nie przewidziała zmian, jakie Rybakina wprowadziła po pierwszym secie. Od tego momentu Świątek wpadła w panikę. Czuła, że nic nie może zrobić. Widać było, że rozmawia z Wimem Fissettem i że wykonuje mnóstwo gestów. To nie był dobry znak - zwróciła uwagę na rozmowę Polki z trenerem Brytyjka.
Robson wymieniła też kluczowy element gry, który pozwolił wygrać Rybakinie. - Serwowanie na bekhend Świątek zrobiło różnicę. Potem pojawiła się chęć walki ze strony, gdy wymiany trwały ponad trzy uderzenia - podkreśliła.
Następnie 31-latka, która już zakończyła karierę, powiedziała, że Świątek nie miała innego planu na spotkanie. Więc kiedy jej pierwszy pomysł przestał działać, tenisistka zupełnie się pogubiła.
Robson:- Trudno jest, gdy jest się ogrywanym. Na takim korcie, kiedy piłka tak się odbija, Świątek prawdopodobnie nie wiedziała, jaką zastosować taktykę. Nie czuła, że ma plan B, ale w dużej mierze zależało to od tego, jak dobrze grała Rybakina.
Iga Świątek nie będzie miała jednak dużo czasu na roztrząsanie porażki z Rybakiną. W ostatnim meczu grupowym WTA Finals Polka zagra z Amandą Anisimovą. Obie mają na koncie po jednym punkcie, więc od wyniku tego spotkania będzie zależało, która z nich wyjdzie z grupy turnieju.
Mecz odbędzie się w środę 5 listopada najwcześniej o godzinie 16:30. Już teraz zapraszamy do śledzenia na żywo tej rywalizacji na stronie Sport.pl oraz aplikacji Sport.pl LIVE.
