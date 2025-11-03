Ogłosili! Znamy godzinę decydującego meczu Świątek w WTA Finals

Iga Świątek i Amanda Anisimova pokonały Madison Keys, ale przegrały z Jeleną Rybakiną. Dziś w grupowej tabeli to Świątek jest druga, ma lepszy bilans wygranych setów i gemów od amerykańskiej tenisistki.

Znamy godzinę trzeciego meczu Świątek w Rijadzie

Jednak te bilanse nie będą miały znaczenia w bezpośrednim pojedynku. Kto wygra to starcie, awansuje do półfinału. Organizatorzy WTA Finals w Rijadzie wyznaczyli już godzinę tego spotkania. Według planu mecz Świątek - Anisimova rozpocznie się najwcześniej o godzinie 16:30 czasu polskiego. To będzie trzecie spotkanie tego dnia.

Wcześniej zagrają w deblu Sara Errani i Jasmine Paolini z Jekatieriną Aleksandrową i Elise Mertens (13:30 naszego czasu) oraz w singlu Jelena Rybakina z Madison Keys (najwcześniej o 15:00). Dzień meczowy w Rijadzie zamknie deblowa rywalizacja Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenko - Asia Muhammad/Demi Schuurs.

Pewne pierwsze miejsce w grupie im. Sereny Williams ma Rybakina, która w niedziela rozbiła Anisimovą, a w poniedziałek pokonała Świątek po trzysetowej rywalizacji. Stawką pojedynku Polki i Amerykanki jest zatem awans z drugiego miejsca, a to da prawo gry w półfinale z triumfatorką grupy im. Steffi Graf. Szans na wyjście z grupy po porażkach ze Świątek i Ansisimovą nie ma już Madison Keys.

Iga Świątek i Amanda Anisimova zagrały ze sobą dwa razy w tym roku. W finale Wimbledonu Polka wygrała w dwóch setach 6:0, 6:0. Amerykanka zrewanżowała się podczas US Open, zwyciężając w ćwierćfinale 6:4, 6:3.

Anisimova gra najlepszy sezon w karierze. Weszła do światowej czołówki, debiutuje w WTA Finals. W tym roku dwa razy grała w finale Wielkiego Szlema (Wimbledon i US Open), triumfowała w turniejach w Dosze i w Pekinie, wystąpiła też w finale turnieju na londyńskich kortach Queen's Club.