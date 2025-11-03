Stało się! Tak wygląda tabela grupy Świątek po meczu Anisimowa - Keys

Iga Świątek udanie rozpoczęła tegoroczne WTA Finals, bo pewnie zwyciężyła z Madison Keys. Oddała jej ledwie trzy gemy. W drugim starciu czekało na nią większe wyzwanie w postaci Jeleny Rybakiny. I Kazaszka okazała się murem nie do przebicia. Choć Polka wygrała pierwszego seta 6:3, to w kolejnych całkowicie straciła moc. Dała się zdominować rywalce, przegrywając 1:6, 0:6. To mocno skomplikowało jej sytuację w tabeli. A musiała też patrzeć na to, co robią jej rywalki.

Anisimowa pokonała Keys. Ze Świątek będzie mecz o wszystko

Tuż po Świątek i Rybakinie na kort wyszły Amanda Anisimowa i Madison Keys. Obie przegrały pierwsze spotkania i to w dwóch setach. W poniedziałek walczyły niemal o życie w tej imprezie. Mecz zaczął się lepiej dla triumfatorki Australian Open 2025, bo wygrała pierwszego seta 6:4. Nie poszła jednak za ciosem. W drugiej partii lepiej poradziła sobie Anisimowa - 6:3. O losach pojedynku zadecydował więc trzeci set. A w nim zdecydowanie silniejsza była młodsza z Amerykanek, która podczas US Open 2025 wyeliminowała Świątek. Dosłownie zmiażdżyła Keys, wygrywając 6:2.

Jak to wpłynęło na tabelę? Zapewniło awans Jeleny Rybakiny do dalszej części zmagań i to z pierwszego miejsca - ma dwa punkty. Nikt tego już jej nie odbierze. Kazaszka wcześniej wygrała z Anisimową i to bardzo pewnie. Obecnie na drugiej lokacie plasuje się Świątek z jednym punktem na koncie. Tyle samo ma Anisimowa, ale legitymuje się gorszym bilansem setów, dlatego też to Polka jest wyżej. I to właśnie z nią w środę Świątek zmierzy się bezpośrednio o awans do półfinału. Ostatnie miejsce okupuje Keys.

Tabela grupy B w WTA Finals 2025:

Jelena Rybakina - 2 mecze, 2 zwycięstwa, 2 pkt, bilans setów: 4:1 Iga Świątek - 2 mecze, 1 zwycięstwo, 1 pkt, bilans setów: 3:2 Amanda Anisimowa - 2 mecze, 1 zwycięstwo, 1 pkt, bilans setów: 2:3 Madison Keys - 2 mecze, 2 porażki, 0 pkt, bilans setów: 1:4.

W ostatniej kolejce fazy grupowej Świątek zmierzy się z Anisimową, a Keys z Rybakiną. Mecze odbędą się w środę, ale godzina nie jest jeszcze znana.