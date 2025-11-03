Burza po tym, co Świątek zrobiła po meczu z Rybakiną. "Brak szacunku"

"W tym roku Iga Świątek grała z Jeleną Rybakiną cztery razy i cztery razy wygrała. Piąte zwycięstwo z rzędu zdawała się mieć na wyciągnięcie ręki - podczas WTA Finals w Rijadzie pokonała Kazaszkę 6:3 w pierwszym secie, ale wtedy się zacięła. A później im mocniej się frustrowała, tym bardziej była bezradna. Niestety, Świątek przegrała 6:3, 1:6, 0:6 i skomplikowała sobie szanse na wyjście z grupy" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. Ale nie tylko tak nagły spadek formy Polki w meczu z Rybakiną zaskoczył ekspertów, media, kibiców.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Fani zaskoczeni zachowaniem Igi Świątek. "Kiedy w końcu zaczynam ją lubić, ona robi to"

Wielu internautów, w tym Jose Morgado, zwróciło uwagę na jeden szczegół. "Świątek nie podała ręki sędziemu" - pisał dziennikarz. I faktycznie WTA udostępniło nagranie z ostatniej akcji spotkania, późniejszych podziękowań tenisistek za grę przy siatce, a także z celebracji Rybakiny. Widać na nim również to, że po uścisku dłoni zawodniczek Kazaszka podeszła do sędziny i podziękowała jej za grę, ale Polka takiego gestu nie wykonała. Skierowała się bezpośrednio do ławeczki, co wychwycili fani.

I wielu z nich mocno skrytykowało Świątek za takie zachowanie. "Jakże niegrzecznie jest nie uścisnąć dłoni sędziemu", "Rozumiem, że jesteś na siebie zła, ale sędzia nie ma nic wspólnego z twoimi forhendami, które posyłałaś na Marsa. To po prostu brak szacunku. Możesz się wściekać, ile chcesz, ale szanuj zasady gry", "Kiedy w końcu zaczynam lubić Igę bardziej niż Sabalenkę, ona robi to" - pisali poirytowani fani. Głos zabrał też blogger tenisowy, który na X posługuje się nickiem: "Pavvy G". W przeszłości kilkukrotnie krytykował Świątek. "Iga Świątek nie lubi przegrywać, szczególnie w tak upokarzający sposób. Dziś nie podała ręki sędziemu ani nie zwróciła się w jego stronę" - pisał.

Internauci zwracają uwagę na jedno. Stają w obronie Świątek. "Zawsze szukacie dram"

Znaleźli się jednak i tacy internauci, którzy bronili Polki. Twierdzili, że najpewniej uścisnęła dłoń sędziny, ale chwilę później, czego kamery już nie uchwyciły. I faktycznie, taki scenariusz jest możliwy. Jedno jest pewne, nie zrobiła tego w tym momencie, w którym zwyczajowo się przyjęło, że należy to robić. "Uścisnęła dłoń arbitrowi, po tym jak odłożyła rakietę", "Zrobiła to!", "Zawsze szukacie dram" - pisali zirytowani fani.

Zobacz też: To dlatego Iga Świątek przegrała z Rybakiną. "Wielkie kłopoty".

Teraz przed Świątek ostatni mecz fazy grupowej WTA Finals. W nim zmierzy się z Amandą Anisimową. W tym sezonie miała okazję grać z Amerykanką dwukrotnie. Po raz pierwszy w finale Wimbledonu. Wówczas Polka zmiotła rywalkę z kortu, nie oddając jej nawet gema. Na podobny scenariusz kibice nastawiali się podczas US Open. A jednak Anisimowa się zrewanżowała. W ćwierćfinale wygrała ze Świątek wynikiem 6:4, 6:3. Mecz Polki z Amerykanką w Rijadze odbędzie się najpewniej w środę 5 listopada, ale godzina rozpoczęcia nie jest jeszcze znana.