Jednym słowem podsumowali to, co Rybakina zrobiła ze Świątek. Trafili w samo sedno

Jelena Rybakina to tenisistka, która w przeszłości wielokrotnie dawała się we znaki Idze Świątek. W 2023 nawet pokonała ją trzykrotnie - w Australian Open, Indian Wells oraz Italian Open. Od tamtego czasu nasza reprezentantka zdołała znacząco poprawić bilans bezpośrednich meczów z Kazaszką, ale podczas WTA Finals odezwały się niestety stare demony.

Kazachskie media zachwycone triumfem Rybakiny ze Świątek

Świątek początkowo na korcie w Rijadzie pokazywała się ze świetnej strony, ale w drugim oraz trzecim secie pojedynku z Rybakiną jej gra się znacząco pogorszyła. Ostatecznie Kazaszka wygrała poniedziałkowy mecz z Polką 3:6, 6:1, 6:0 i jest już o krok od awansu do fazy pucharowej. Polka natomiast nie może być jeszcze pewna swego - musi w środę pokonać Amandę Anisimovą.

Jak poniedziałkowy mecz oceniły kazachskie media? Portal "sport24.kz" pisze o "miażdżącym zwycięstwie w trzech setach". Dalej czytamy: "pierwszy set nie był zbyt udany dla Rybakiny, Polka wygrała go 6:3. I wtedy stało się coś niesamowitego. Kazaszka sprawiła miażdżącą porażkę swojej przeciwniczce, która była w stanie wygrać tylko jednego gema w dwóch setach. Tym samym Rybakina pozostaje na samym szczycie swojej grupy".

Podobnie spotkanie między Świątek a Rybakiną opisuje "sport.pulse.kz": "Świątek była uważana za faworytkę spotkania, ale w drugim i trzecim secie Kazaszka pokazała mocną i pewną grę, nie pozostawiając żadnych szans przeciwniczce" - czytamy. "sportarena.kz" podkreślił natomiast, że w poniedziałek doszło do pewnej niespodzianki. "Jelena Rybakina odniosła sensacyjne zwycięstwo" - podsumowują Kazachowie.

Portal "sport.kz" zwrócił natomiast uwagę, że Rybakina znalazła się na "smutnej liście Igi Świątek". 26-latka została bowiem czwartą tenisistką, która w zawodach WTA pokonała Polkę do zera. Wcześniej uczyniły to tylko Aryna Sabalenka (2025), Simone Halep (2019) oraz Camila Giorgi (2019).

Iga Świątek do rywalizacji w WTA Finals wróci w środę, 5 listopada.