W pierwszej kolejce WTA Finals Iga Świątek pokonała Madison Keys 6:1, 6:2, a Jelena Rybakina zaskakująco łatwo rozprawiła się z Amandą Anisimovą, zwyciężając 6:3, 6:1. Pewny triumf Kazaszki robił wrażenie, bo Anisimova przez niektórych ekspertów była stawiana w roli faworytki do wygranej w całej imprezie. Starcie Świątek z Rybakiną zapowiadało się emocjonująco. Rywalka polskiej tenisistki miała rachunki do wyrównania.

Rybakina zachwyciła. "Starałam się grać agresywnie"

We wcześniejszych czterech spotkaniach rozgrywanych w tym sezonie reprezentantka Kazachstanu musiała uznać wyższość naszej tenisistki. Z perspektywy Świątek dobrze wyglądała także sytuacja po pierwszym secie poniedziałkowego pojedynku. 24-latka zwyciężyła bowiem 6:3, a jej grę oglądało się z przyjemnością.

Później nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Rybakina w drugiej partii triumfowała 6:1, a w trzeciej 6:0. Po stronie Świątek pojawiło się mnóstwo błędów. Kazaszka natomiast podwyższyła poziom. W pomeczowej rozmowie na korcie w każdej wypowiedzi podkreślała, że jest z siebie bardzo zadowolona.

- Zawsze bardzo ciężko gra się z Igą. Wnosi na kort mnóstwo intensywności - podkreśliła przy tym zwyciężczyni spotkania. - Cieszę się, że udało mi się utrzymać koncentrację. Niezależnie od tego, że przegrałam pierwszego seta, nadal starałam się grać agresywnie i robić to, co ustaliliśmy z trenerem - dodała.

Dziennikarz prowadzący rozmowę podkreślił, że rzadko tenisistki pokonują Świątek wynikiem 6:0 w danym secie. - Grałam naprawdę dobrze przez ostatnie kilka tygodni i cieszę się, że przede wszystkim robiłam postępy w każdym meczu (...) Nie mogę się doczekać kolejnego spotkania. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać z równie dużym zaangażowaniem - odpowiedziała Rybakina.

Rybakina czuła, że za wolno się porusza. Zmiana taktyki pomogła

Po rozmowie na korcie Kazaszka podeszła do wywiadu z Canal+ Sport. Rybakina uzupełniła nieco swoje wcześniejsze wypowiedzi, podkreślając co pomogło jej odwrócić losy rywalizacji.

- W pierwszym secie grałam zdecydowanie za wolno, za wolno się poruszałam, Iga bardzo dobrze serwowała, grała na dużej intensywności. Później postanowiłam zmienić kierunek podania i prędkość serwisu. Na początku meczu nie mogłam bowiem zdobyć przewagi swoim podaniem. W inauguracyjnej partii tylko raz zostałam przełamana, więc wierzyłam, że jestem w stanie wygrać to spotkanie - podkreśliła.

Rybakina jest teraz w bardzo dobrej sytuacji. Prowadzi w grupie Sereny Williams z dwoma zwycięstwami. W środę zagra z Madison Keys. Iga Świątek zmierzy się z Amandą Anisimovą.