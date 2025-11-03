Tak potraktowali Djokovicia w jego "nowej ojczyźnie". Klasy nie kupisz

W ostatnich tygodniach media poinformowały o ważnej decyzji Novaka Djokovicia i jego rodziny. Tenisista postanowił opuścić Serbię i osiedlił się w Grecji, gdzie został stałym rezydentem. Djoković miał zamieszkać na południowych przedmieściach Aten. "Djokovic rozczarował Serbów" - pisała gazzetta.gr. Djoković został też nazwany "zdrajcą" w Serbii przez prezydenta Aleksandara Vucicia po tym, jak poparł antyrządowe protesty - miało to związek z katastrofą budowlaną w Nowym Sadzie, a za cały protest odpowiadali studenci.

Gwizdali na Djokovicia w Grecji. "Mieszane reakcje wśród kibiców"

Jak Djoković jest odbierany w Grecji? Ostatnio Novak pojawił się na trybunach przy okazji meczu Panathinaikosu Ateny z Maccabi tel Aviv (99:85) w Eurolidze. Część kibiców Panathinaikosu wygwizdało Djokovicia, co odnotowały greckie i serbskie media.

"Jego pojawienie się na telebimie wywołało mieszane reakcje wśród kibiców Panathinaikosu, biorąc pod uwagę, że jest on fanem Crvenej Zvezdy, klubu kojarzonego bardziej z Olympiakosem" - czytamy w serwisie 1908.gr. "Djoković podzielił Ateny. Gwizdali na Serba. Novak wywołał sprzeczne reakcje wśród fanów Panathinaikosu" - pisze portal sportklub.n1info.rs.

Panathinaikos aktualnie zajmuje siódme miejsce w tabeli Euroligi z pięcioma zwycięstwami po ośmiu meczach. W czołowej czwórce Euroligi znajduje się przedstawiciel Serbii (Crvena Zvezda: 6W, 2L) i Grecji (Olympiakos: 5W, 3L).

Djoković wraca do gry. To jego najbliższy rywal w Atenach

Djoković grał po raz ostatni w turnieju ATP na początku października, gdy rywalizował w turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Serb odpadł w półfinale po porażce 3:6, 4:6 z Monakijczykiem Valentinem Vacherotem. Kilka dni później Djoković brał udział w turnieju pokazowym Six Kings Slam, ale skreczował po pierwszym secie w rywalizacji z Taylorem Fritzem. - Muszę odpocząć i rozwiązać niektóre problemy ze swoim ciałem - tłumaczył Djoković.

Teraz Djoković zagra w turnieju ATP 250 w Atenach, gdzie będzie rozstawiony i rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. Tam jego rywalem będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo, który pokonał 7:6 (7), 6:7 (6), 7:5 Australijczyka Adama Waltona.

Warto dodać, że Djoković jest jednym z siedmiu tenisistów, który jest już pewny udział w turnieju ATP Finals (9-16 listopada w Turynie). Poza nim pewny awans ma już Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, Taylor Fritz oraz Alex de Minaur. O ostatnie miejsce walczy Felix Auger-Aliassime i Lorenzo Musetti.