WTA Finals 2025. O której mecz Świątek - Rybakina? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Przed rozpoczęciem zmagań w Arabii Saudyjskiej martwiliśmy się nieco o formę Igi Świątek. Polka jechała do Rijadu po rozczarowaniach w Pekinie oraz Wuhan, gdzie ponosiła bolesne porażki z Emmą Navarro i Jasmine Paolini. Jednak jej pierwszy mecz Finals dał kibicom dawkę optymizmu. Nasza reprezentantka bez najmniejszego problemu rozniosła Madison Keys 6:1, 6:2. Amerykanka była co prawda bardzo daleko od najwyższej formy i wyraźnie Polce pomogła. Natomiast nie ma co Idze ujmować, słabą dyspozycję rywalki też trzeba umieć wykorzystać.

REKLAMA

Zobacz wideo Pia Skrzyszowska podsumowała sezon lekkoatletyczny. Opowiedziała o celach na przyszłość

Świątek gnębiła Rybakinę w tym roku. Jednak teraz wyzwanie może być zdecydowanie największe

Teraz jednak poprzeczka najprawdopodobniej pójdzie w górę i to naprawdę mocno. Przed Świątek mecz z Jeleną Rybakiną, która jest w gazie. Przyjeżdżała do Rijadu z serią siedmiu zwycięstw z rzędu, a na start grupowej rywalizacji nie dała najmniejszych szans Amandzie Anisimowej, rozbijając ją 6:3, 6:1 w zaledwie 58 minut. Kazaszka przede wszystkim znakomicie serwowała, Amerykanka w całym meczu miała tylko jednego breakpointa, zmarnowanego zresztą. Była to zdecydowanie najlepsza wersja Rybakiny w tym roku.

Roku, w którym już cztery razy mierzyła się z Igą Świątek i za każdym razem przegrywała. Kiedyś była dużym kłopotem dla Polki, ale teraz role się odwróciły. Trzeba jednak zauważyć, że ostatni z tych zwycięskich dla naszej reprezentantki meczów miał miejsce jeszcze w Cincinnati w połowie sierpnia. Od tamtej pory forma Rybakiny poszła znacząco w górę, więc łatwo na pewno nie będzie. Jeśli Świątek zwycięży, a w drugim meczu grupy Sereny Williams Madison Keys ogra Amandę Anisimową, Polka zapewni sobie awans do półfinału już dziś.

WTA Finals 2025. O której mecz Świątek - Rybakina? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, RELACJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina rozpocznie się w poniedziałek 3 listopada o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna na Canal+ Sport 2 oraz w Internecie w Canal+ Online oraz Playerze (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.