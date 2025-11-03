Powrót na stronę główną
WTA Finals 2025. O której mecz Świątek - Rybakina? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]
Czas na drugi mecz Igi Świątek podczas WTA Finals 2025 w Rijadzie. Po rozbiciu 6:1, 6:2 Madison Keys Polkę czeka starcie z Jeleną Rybakiną, która w swoim pierwszym starciu zaprezentowała fenomenalną formę. Nasza reprezentantka może już po tym meczu zapewnić sobie awans do półfinału, choć to akurat nie jest zależne wyłącznie od niej. Gdzie oglądać WTA Finals 2025? O której mecz Świątek - Rybakina? Transmisja, relacja na żywo, wynik.
WTA-FINALS/SAUDI
Fot. REUTERS/Stephanie Lecocq

Przed rozpoczęciem zmagań w Arabii Saudyjskiej martwiliśmy się nieco o formę Igi Świątek. Polka jechała do Rijadu po rozczarowaniach w Pekinie oraz Wuhan, gdzie ponosiła bolesne porażki z Emmą Navarro i Jasmine Paolini. Jednak jej pierwszy mecz Finals dał kibicom dawkę optymizmu. Nasza reprezentantka bez najmniejszego problemu rozniosła Madison Keys 6:1, 6:2. Amerykanka była co prawda bardzo daleko od najwyższej formy i wyraźnie Polce pomogła. Natomiast nie ma co Idze ujmować, słabą dyspozycję rywalki też trzeba umieć wykorzystać. 

Świątek gnębiła Rybakinę w tym roku. Jednak teraz wyzwanie może być zdecydowanie największe

Teraz jednak poprzeczka najprawdopodobniej pójdzie w górę i to naprawdę mocno. Przed Świątek mecz z Jeleną Rybakiną, która jest w gazie. Przyjeżdżała do Rijadu z serią siedmiu zwycięstw z rzędu, a na start grupowej rywalizacji nie dała najmniejszych szans Amandzie Anisimowej, rozbijając ją 6:3, 6:1 w zaledwie 58 minut. Kazaszka przede wszystkim znakomicie serwowała, Amerykanka w całym meczu miała tylko jednego breakpointa, zmarnowanego zresztą. Była to zdecydowanie najlepsza wersja Rybakiny w tym roku.

Roku, w którym już cztery razy mierzyła się z Igą Świątek i za każdym razem przegrywała. Kiedyś była dużym kłopotem dla Polki, ale teraz role się odwróciły. Trzeba jednak zauważyć, że ostatni z tych zwycięskich dla naszej reprezentantki meczów miał miejsce jeszcze w Cincinnati w połowie sierpnia. Od tamtej pory forma Rybakiny poszła znacząco w górę, więc łatwo na pewno nie będzie. Jeśli Świątek zwycięży, a w drugim meczu grupy Sereny Williams Madison Keys ogra Amandę Anisimową, Polka zapewni sobie awans do półfinału już dziś. 

WTA Finals 2025. O której mecz Świątek - Rybakina? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, RELACJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina rozpocznie się w poniedziałek 3 listopada o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna na Canal+ Sport 2 oraz w Internecie w Canal+ Online oraz Playerze (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

