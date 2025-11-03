Aryna Sabalenka przeżyła w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy parę rozczarowań. Przede wszystkim dwukrotnie przegrywała w finale turnieju wielkoszlemowego (Australian Open, Roland Garros). Pod koniec sezonu i tak jednak może być z siebie zadowolona. Była zdecydowanie najregularniejszą tenisistką w tourze, wygrała cztery turnieje i utrzymała pozycję numer jeden w rankingu WTA - mimo tego, że ostatnio mocno napierała na nią Iga Świątek.

To jedyna tenisistka silniejsza od Aryny Sabalenki?

Obecnie Sabalenka przebywa w Rijadzie, gdzie odbywa się kończące sezon WTA Finals. W pierwszym meczu turnieju Białorusinka pokonała w dwóch setach Jasmine Paolini, a w fazie grupowej czekają ją jeszcze dwa starcia - z Jessicą Pegulą oraz Coco Gauff. W międzyczasie 27-latka wzięła też udział w rozrywkowym nagraniu dla portalu "First&Red". Jej zadaniem było milczeć, dopóki nie usłyszy nazwiska silniejszej tenisistki od siebie.

Sabalenka nie odezwała się, kiedy wymieniono jej następujące tenisistki: Maria Szarapowa, Coco Gauff, Mirra Andriejewa, Jasmine Paolini, Amanda Anisimowa oraz Iga Świątek. Gdy jednak padło nazwisko Sereny Williams, Białorusinka wreszcie zabrała głos. - Było ciężko. Pod pewnymi względami każda z nas jest czymś lepsza od innej, więc nie można nikogo urazić. Ten trend jest przerażający - podsumowała.

Sabalenka jeszcze nigdy nie wygrała WTA Finals. Kolejny mecz w tym turnieju rozegra we wtorek, 4 listopada.