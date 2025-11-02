Było już po meczu. Tak Świątek wypowiedziała się o rywalce. "Było widać"

Iga Świątek (2. WTA) w pierwszym meczu WTA Finals w Rijadzie nie dała szans Madison Keys (7. WTA), którą po zaledwie 61 minutach gry pokonała 6:1, 6:2. Tak gładkiego zwycięstwa Polki nad mistrzynią Australian Open trudno było się spodziewać, nawet mimo problemów tej drugiej.
Dla Amerykanki był to pierwszy mecz od 25 sierpnia, gdy poniosła sensacyjną porażkę 7:6(10), 6:7(3-7), 5:7 z Renatą Zaratuzą (77. WTA). Później pauzowała z powodu kontuzji, a powrót do gry po 68 dniach okazał się daleki od wymarzonego.
Na pomeczowej konferencji prasowej zwróciła na to uwagę Świątek. - Było widać, że Keys była przez jakiś czas poza grą, co z mojego doświadczenia może prowadzić do utraty rytmu meczowego - powiedziała, cytowana przez serwis puntodebreak.com.
Następnie polska tenisistka wskazała swój atut, który pomógł jej wygrać. - Sama znacznie poprawiłam prędkość serwisu. Myślę, że jestem w pierwszej piątce zawodniczek z największą liczbą asów, a moim kolejnym celem jest utrzymanie tego odsetka na stałym, wysokim poziomie - oznajmiła.
Iga Świątek się pomyliła - z 235 asami w tym sezonie jest na 10. miejscu w tourze WTA. Blisko dwa razy więcej, bo 468 punktów bezpośrednio z serwisu zdobyła najlepsza w tym elemencie Jelena Rybakina (6. WTA), czyli najbliższa rywalka Polki. Zagrają one w poniedziałek 3 listopada o godz. 15:00 czasu polskiego, relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
Tego samego dnia, tyle że o godzinie 16:30, Madison Keys zmierzy się z Amandą Anisimovą, która zaczęła WTA Finals od porażki 3:6, 1:6 z Rybakiną po zaledwie 58 minutach rywalizacji.
