Iga Świątek bardzo pewnie pokonała w sobotę Madison Keys na inaugurację WTA Finals. Nasza zawodniczka rozbiła Amerykankę 6:1, 6:2. - Szybko to poszło. Jest radość kibiców na trybunach, jest radość Igi - przyznał komentujący spotkanie Żelisław Żyżyński. Mecz trwał dokładnie 61 minut. Łukasz Jachimiak ze Sport.pl podsumował, że "w turniej dla ośmiu najlepszych tenisistek świata Polka weszła z drzwiami".

Świątek zaskoczyła fanów podczas konferencji prasowej. "Dzięki Rafaelowi (Nadalowi - red.) nauczyłam się ducha walki. Szczerze mówiąc... bardzo za nim tęsknię. Oglądam jego nagrania wideo i myślę o tym, jak bardzo chciałabym go znowu zobaczyć na żywo" - przyznała. "Cieszę się, że miałam okazję z nim zagrać, dzięki czemu mogłam przeżyć to doświadczenie i znaleźć inspirację" - przekazała, cytowana przez puntodebreak.com.

Rafael Nadal zakończył karierę w ubiegłym roku. Parę miesięcy temu organizatorzy Roland Garros dali mu możliwość pożegnania się z fanami na arenie, na której zaczęła się jego legenda. W Paryżu wygrał przecież swój pierwszy i ostatni wielkoszlemowy turniej w karierze, odpowiednio w 2005 i 2022 r. Łącznie triumfował w RG aż 14 razy. "Nikt nie dominował na kortach ziemnych w Paryżu jak Nadal"- pisał Marcin Jaz ze Sport.pl.

Świątek była świadkiem pożegnania Hiszpana. Było to dla niej wyjątkowe przeżycie. Dużo mu przecież zawdzięcza, zwłaszcza rozwijała swój warsztat tenisowy w jego tenisowej akademii. "Twoje dziedzictwo będzie trwało wiecznie" - napisała w treści posta na Instagramie.

Iga Świątek rozegra następny mecz w WTA Finals w poniedziałek 3 listopada. Jej rywalką będzie Jelena Rybakina. To spotkanie zaplanowano jako pierwsze tego dnia. Wszystko wskazuje na to, że rozpocznie się zatem dokładnie o 15:00 czasu polskiego.