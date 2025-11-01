Pilne wieści z Rijadu! Jest decyzja ws. meczu Świątek - Rybakina w WTA Finals

Za Igą Świątek doskonała inauguracja WTA Finals. Polka rozbiła 6:1, 6:2 Madison Keys, bezlitośnie wykorzystując słabiutką dyspozycję rywalki. Amerykanka robiła błąd za błędem. Widać było po niej ponad dwumiesięczny rozbrat z kortem, spowodowany kontuzją i chęcią poprawy dyspozycji. To drugie zdecydowanie jej się nie udało, a przynajmniej nie w tym meczu. Sama Świątek też jej nie wybaczała, grając precyzyjnie, na pełnym spokoju i koncentracji. Świetnie też serwowała.

Rybakina i Świątek pokazały moc. Teraz czas na wspólne starcie

Przed Polką teraz zadanie znacznie trudniejsze. Na jej drodze stanie bowiem Jelena Rybakina. Kazaszka zafundowała Amandzie Anisimowej bardzo przykry debiut w Finals. Rozbiła ją prawie tak samo wysoko, jak Świątek Keys (6:3, 6:1), za to jeszcze szybciej, bo w ledwie 58 minut. Imponował przede wszystkim potężny i niezwykle skuteczny serwis Rybakiny. Anisimowa nie miała na returnie nic do powiedzenia. Teraz rozpędzoną Jelenę będzie chciała zatrzymać Świątek, która wygrała z Kazaszką ich wszystkie cztery tegoroczne mecze.

Znamy godzinę meczu Świątek - Rybakina

Świątek i Rybakina zagrają teraz ze sobą zgodnie z formatem turnieju, który zakłada bezpośrednie starcie zwyciężczyń z pierwszej kolejki w drugiej, Wydarzy się to w poniedziałek 3 listopada. Teraz wiemy już, o której godzinie. Polsko-kazachskie starcie zaplanowano jako pierwsze tego dnia. Rozpocznie się dokładnie o 15:00 czasu polskiego.

Mecz Amandy Anisimowej z Madison Keys zostanie rozegrany tuż po zakończeniu starcia Świątek z Rybakiną. Jeśli Polka pokona Kazaszkę, a Keys ogra Anisimową, nasza reprezentantka będzie pewna awansu do półfinału.