Obrazki z meczu Świątek obiegły świat. Wszyscy dostrzegli wielką zmianę

Od 2024 roku w Rijadzie organizowany jest prestiżowy turniej WTA Finals. To spotkało się ze sporą krytyką, bo - zdaniem ekspertów - ten kraj nie ma tzw. kultury tenisowej, a ponadto pojawiały się zarzuty dot. łamania praw kobiet w tym kraju. Mimo to WTA zdecydowała się przyjąć ofertę i do 2026 roku jeden z najważniejszych turniejów tenisowych będzie organizowany w Arabii Saudyjskiej.

Niespodziewana zmiana w WTA Finals 2025

Pierwsza edycja tego turnieju była - zdaniem wielu ekspertów - klapą. Bartosz Ignacik z Canal+, który był obecny stwierdził wprost: - Zerkam na halę i jestem załamany - mówił wówczas. Ponadto zdradził, że Joanna Sakowicz-Kostecka liczyła kibiców podczas pierwszego meczu w deblu i doliczyła się 58 osób. - Dramatycznie to wygląda - mówił wówczas dziennikarz.

Jak wygląda to teraz? Swoimi spostrzeżeniami podzielił się Maciej Trąbski z "Przeglądu Sportowego" Onet, który zwrócił uwagę na ten szczegół, który mógł pozostać niezauważony w oku kamery. "Organizatorzy - po ubiegłorocznej wpadce - muszą pękać z dumy" - stwierdził na początku.

Według relacji dziennikarza "na otwarcie WTA Finals kibice dopisali". "W mogącej pomieścić King Saud University Arenie mogącej pomieścić 4200 kibiców na trybunach zasiadło ponad trzy tysiące" - oświadczył.

Może i to nie jest taki wynik, jak na wielkoszlemowych turniejach, czy na tysięcznikach, ale - jego zdaniem - "jest to postęp godny podkreślenia".

WTA Finals jeszcze przez co najmniej rok w Arabii Saudyjskiej

Oby taka frekwencja dopisała także w kolejnych dniach, by trybuny niosły zawodniczki, a te grały swój najlepszy tenis. Przypomnijmy, że Arabia Saudyjska w przyszłym roku także zorganizuje WTA Finals. Czy turniej pozostanie w Rijadzie na dłużej? Tego z pewnością się przekonamy w nadchodzących miesiącach.

WTA Finals zainaugurowały zawodniczki z "Grupy Sereny Williams". W rywalizacji singlowej pierwsze na korcie pojawiły się Iga Świątek i Madison Keys. Polka bez większych problemów rozprawiła się z Amerykanką 6:1, 6:2. Później oglądaliśmy Amandę Anisimovą i Jelenę Rybakinę. Górą była Kazaszka, która zatriumfowała 6:3, 6:1. Dzięki tym wynikom po pierwszej kolejce to Iga Świątek jest liderką tej grupy, gdyż straciła mniej gemów niż Rybakina.