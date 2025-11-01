Tak wygląda tabela grupy Świątek po wielkim zwycięstwie Rybakiny

Iga Świątek wygrała w meczu otwarcia WTA Finals z Madison Keys. Reprezentantka Polski nie dała Amerykance najmniejszych szans i zwyciężyła aż 6:1, 6:2. Jeszcze tego samego dnia odbył się drugi mecz tej samej grupy.

Tak wygląda tabela WTA Finals. Świątek liderką!

W nim Amanda Anisimova zmierzyła się z Jeleną Rybakiną. I to reprezentantka Kazachstanu ma po tym spotkaniu powody do zadowolenia. Nie wygrała wprawdzie tak przekonująco jak Iga Świątek - przegrała w meczu jednego gema więcej - ale wynik 6:3, 6:1 sprawia, że zbliżyła się do awansu. Anisimova jakiekolwiek większe zagrożenie była w stanie sprawić jedynie podczas pierwszego seta. W drugiej części meczu - nie licząc jednego gema - można było odnieść wrażenie, że gra tylko Rybakina.

A jak wygląda sytuacja w tabeli tej grupy? Polska tenisistka po pierwszej kolejce jest liderką - właśnie dzięki temu, że Rybakina w dwóch setach miała minimalnie gorszy wynik.

W kolejnym meczu Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną. To spotkanie odbędzie się w poniedziałek 3 listopada o nieznanej jeszcze godzinie.

Weekendowe emocje związane z tenisem jeszcze się nie kończą. Dopiero w niedzielę 2 listopada swoje mecze rozegrają tenisistki z drugiej grupy. Jutro Aryna Sabalenka zmierzy się z Jasmine Paolini, a Coco Gauff zagra z Jessicą Pegulą. Już teraz zapraszamy do śledzenia tych spotkań w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tabela grupy B na WTA Finals