Iga Świątek udanie rozpoczęła rywalizację w WTA Finals. Przypomnijmy, że Polka trafiła do "Grupy Sereny Williams", w której będzie rywalizować z Amandą Anisimovą (4. WTA),Jeleną Rybakiną (6. WTA) oraz Madison Keys (7. WTA).

Iga Świątek wygrała pierwszy mecz w WTA Finals

W pierwszym meczu Polka zmierzyła się z jedną z Amerykanek, triumfatorką Australian Open - Madison Keys. Raszynianka wygrała ten mecz bez większych problemów 6:1, 6:2. "Niezmiennie zdenerwowana Madison Keys nie trafiała zbyt często pierwszym podaniem, z czego do końca meczu korzystała Iga Świątek. Amerykanka ma o czym myśleć po tym spotkaniu, bo bez względu na dyspozycję rywalki, sama zaprezentowała się znacznie poniżej oczekiwań. Przegrać tak wysoko po zaledwie 61 minutach walki na otwarcie WTA Finals musi boleć" - relacjonował Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Podczas WTA Finals zawodniczki grają m.in. o kolejne punkty do rankingu. Za każde zwycięstwo w fazie grupowej otrzymają 200 pkt. Za triumf w półfinale - 400 pkt, a za zwycięstwo w finale - 500 pkt.

Tyle świątek zarobiła za zwycięstwo z Madison Keys

Ponadto na tenisistki czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. W tym roku pula nagród WTA Finals wynosi 15,5 miliona dolarów (57 milionów 157 tys. złotych). Za sam udział w tym turnieju zawodniczki otrzymały 340 tys. dolarów, czyli nieco ponad 1,25 mln złotych.

Ponadto za każdy wygrany mecz w fazie grupowej tenisistki otrzymają 355 tys. dolarów (ponad 1,3 mln złotych). To oznacza, że za zwycięstwo z Madison Keys Iga Świątek otrzyma - oprócz 340 tys. dolarów za kwalifikację - ponad 1,3 mln złotych.

Jeśli Iga Świątek wyjdzie z grupy i wygra w półfinale, to otrzyma 1 290 000 dolarów (ponad 4,75 mln złotych). Za zwycięstwo w całym turnieju WTA Finals przewidziano 2 540 000 dolarów (niecałe 10 mln złotych).

W takim razie, jeśli Iga Świątek wygra wszystkie mecze w WTA Finals, zarobi niebagatelną sumę 5,235 mln dolarów, co w przeliczeniu daje niespełna 19,5 mln złotych (dokładniej 19 mln 304 tysiące zł).

W drugim meczu tej grupy zmierzą się Amanda Anisimova i Jelena Rybakina. Amerykanka debiutuje na WTA Finals. W niedzielę 2 listopada na korcie zobaczymy Arynę Sabalenkę z Jasmine Paolini i Coco Gauff z Jessicą Pegulą.