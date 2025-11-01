Amanda Anisimowa (4. WTA) uchodzi za jedną z faworytek tegorocznego Turnieju Mistrzyń. Amerykanka rozgrywa sezon życia - docierała m.in. do finału Wimbledonu, US Open, a niedawno wygrała zawody WTA 1000 w Pekinie. Jelena Rybakina (6.) z kolei do końca musiała walczyć o przepustkę do WTA Finals i prezentuje się słabiej niż w poprzednich latach.

Początek ich sobotniej rywalizacji ułożył się fatalnie dla Anisimowej, która już w pierwszym gemie została przełamana. Grała zbyt niepewnie, co wykorzystała Rybakina i odskoczyła na 2:0. Być może to kwestia tremy, bo dla 24-latki z USA to pierwszy występ w karierze w imprezie kończącej sezon. Nigdy wcześniej nie była tak wysoko w rankingu, by móc występować w zawodach dla ośmiu najlepszych tenisistek świata.

Słaby start Anisimowej

Jednocześnie Jelena Rybakina prezentowała się w tym spotkaniu bardzo solidnie, świetnie serwowała. Nie musiała rozgrywać zbyt wielu długich akcji, bo zwykle rywalka albo nie była w stanie odebrać jej podania, albo po chwili reprezentantka Kazachstanu popisywała się kończącym uderzeniem. - To jest Rybakina w najlepszym wydaniu - wskazał komentator Canal+ Sport Bartosz Ignacik.

Z minuty na minutę Amanda Anisimowa zaczęła grać lepiej, odżyła. Przede wszystkim serwowała skutecznie, w jej gemach także nie oglądaliśmy długich akcji. Przy stanie 3:4 Amerykanka doczekała się nawet szansy na przełamanie, ale Rybakina obroniła się wtedy w najlepszy możliwy sposób - posyłając kolejnego asa.

Po chwila Anisimowa znów zaczęła się mylić, jakby niewykorzystana szansa wybiła ją z rytmu i ponownie straciła podanie. - To trochę zaskoczenie, że w ten sposób kończy się gem - zauważyła komentująca Joanna Sakowicz-Kostecka. Wydawało się, że amerykańska tenisistka rozkręca się, ale na koniec seta zgasła. Chciała uderzać mocno, płasko, w swoim stylu, ale zbyt często piłka lądowała w siatce. W efekcie już po 31 minutach przegrała pierwszego seta 3:6.

Druga partia rozpoczęła się dla Amandy Anisimowej równie niekorzystnie. Irytowała się po kolejnych nieudanych uderzeniach czy podwójnych błędach serwisowych. Jelena Rybakina dobrze odczytywała jej zagrania, a sama podawała bardzo stabilnie i ograniczała liczbę błędów do minimum. Amerykanka nie potrafiła znaleźć sposobu na dobrze dysponowaną reprezentantkę Kazachstanu. Zwłaszcza, że jej dyspozycja dnia niczym nie przypominała formy, która w ostatnich miesiącach pozwoliła jej dwukrotnie zajść do wielkoszlemowego finału.

Rybakina niespodziewanie lepsza od Anisimowej

Rybakina odskoczyła na 3:0, a po chwili dorzuciła następne przełamanie. Pod koniec meczu posłała jeszcze jednego asa, a następnie Anisimowa uderzyła z returnu na wiwat, czym przestrzeliła o kilka metrów. Faworytka z USA ewidentnie rozczarowała swoich kibiców, przegrywając z urodzoną w Moskwie przeciwniczką 3:6, 1:6 po zaledwie 58 minutach rywalizacji.

- Dawno nie widziałem tak spokojnego Stefano Vukova - zauważył Bartosz Ignacik w trakcie transmisji. Chorwacki trener Jeleny Rybakiny słynie z emocjonalnych reakcji na trybunach, często podpowiada swojej podopiecznej. Tym razem był nadzwyczaj cicho, mógł swobodnie oglądać to spotkanie i nie przekazywać zbyt wielu podpowiedzi. Pojedynek ułożył się dla nich idealnie. Rybakina, opierając się na dobrym podaniu, ani przez moment nie pozwoliła Anisimowej uwierzyć w zwycięstwo. W takiej formie mistrzyni Wimbledonu z 2022 roku może być groźna w Rijadzie dla każdej przeciwniczki.

To był drugi sobotni mecz grupy imienia Sereny Williams w tegorocznym WTA Finals. W pierwszym meczu Iga Świątek rozbiła amerykańską tenisistkę Madison Keys 6:1, 6:2, a zajęło jej to tylko 61 minut. W poniedziałek Polka zmierzy się z reprezentantką Kazachstanu, a Amerykanki będą walczyć między sobą o pozostanie w Turnieju Mistrzyń. Transmisje z zawodów w Canal+ Sport, relacje w Sport.pl.