Jest reakcja na występ Świątek w WTA Finals. O tych słowach będzie głośno

Tak naprawdę jedyny moment, w którym Madison Keys sprawiła dzisiaj jakiekolwiek problemy Idze Świątek miał miejsce w końcówce drugiego seta. W ostatnim gemie reprezentantka Polski prowadziła już 40:15, ale nagle się zacięła i przez chwilę wydawało się nawet, że Keys może ją przełamać. Ostatecznie jednak Świątek wróciła na dobre tory i wygrała.

Świątek zachwyca. "Nie miała litości"

Postawą polskiej tenisistki zachwycają się światowe media. I nic dziwnego, bo ze strony Igi Świątek mieliśmy do czynienia z niemalże perfekcyjnie rozegranym meczem. "Świątek nie miała litości w meczu otwarcia WTA Finals. Zniszczyła Keys" - pisze portal puntodebreak.com, który uważa, że tym samym reprezentantka Polski "pokazała, że jej intencje na WTA Finals są bardzo klarowne".

"Świątek dominowała od początku do końca, żeby wygrać swój mecz w zaledwie 61 minut" - zwraca uwagę tennis.com.

TNT Sports uważa, że Świątek "zdeklasowała zwyciężczynię Australian Open w jednostronnym meczu", a samo wynik nazywa "zwycięstwem-deklaracją".

Hiszpańska "Marca" po tym spotkaniu nazywa Świątek faworytką do końcowego zwycięstwa w WTA Finals.

Reprezentantkę Polski docenił też oficjalny portal WTA, który stwierdził, że wygrała "dzięki perfekcyjnej grze". Jednocześnie w pomeczowej relacji czytamy, że Keys "sprawiała wrażenie ospałej, miała problemy z wyczuciem".

Jeszcze dziś Iga Świątek pozna swoją kolejną rywalkę. W kolejnym meczu na WTA Finals Świątek zagra ze zwyciężczynią spotkania Amanda Anisimova - Jelena Rybakina. Mecz już trwa. Zachęcamy do śledzenia tego starcia w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.