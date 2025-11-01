Powrót na stronę główną
Oto ranking WTA po pierwszym zwycięstwie Świątek w WTA Finals
Iga Świątek udanie rozpoczęła rywalizację w WTA Finals. W pierwszym meczu pokonała Madison Keys 6:1, 6:2. Tenisistki w tym turnieju nie grają tylko o prestiż i pieniądze, ale także o kolejne punkty do rankingu. Tak wygląda ranking WTA po meczu Iga Świątek - Madison Keys.
Sezon tenisa powoli dobiega końca. Teraz osiem najlepszych tenisistek na świecie rywalizuje w WTA Finals. W tym prestiżowym turnieju biorą udział: Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Jelena Rybakina, Madison Keys i Jasmine Paolini.

Iga Świątek świetnie rozpoczęła rywalizację w WTA Finals

Polka trafiła do grupy Sereny Williams i w grupie zagra z Amandą Anisimovą, Jeleną Rybakiną i Madison Keys. W pierwszym meczu Iga Świątek mierzyła się z triumfatorką Australian Open - Madison Keys, która miała kapitalny początek sezonu, ale później gasła, aż zrobiła sobie trochę przerwy (od 25 sierpnia podczas US Open) i wróciła na finały.

Polka rozbiła swoją przeciwniczkę, nie dając jej żadnych szans. W sumie to spotkanie trwało około godzinę i zakończyło się wynikiem 6:1, 6:2 dla Igi Świątek. "To był doskonały występ naszej tenisistki, ale także katastrofalny ze strony Amerykanki, która wróciła do gry po dwóch miesiącach. Świątek jest bliżej wyjścia z grupy w Arabii Saudyjskiej" - pisał na łamach Sport.pl Dominik Senkowski.

Iga Świątek zdobyła kolejne punkty do rankingu

Podczas finałów tenisistki nie grają tylko o prestiżową nagrodę i pieniądze. Przypomnijmy, że za sam udział w tym turnieju zawodniczki otrzymały 340 tys. dolarów, czyli nieco ponad 1,25 mln złotych. Ponadto za każdy wygrany mecz w fazie grupowej otrzymują 355 tys. dolarów (ponad 1,3 mln złotych). Po triumfie w półfinale i awansie do finału zawodniczki otrzymają 1 290 000 dolarów (ponad 4,75 mln złotych), a za zwycięstwo w WTA Finals przewidziano 2 540 000 dolarów (niecałe 10 mln złotych).

Uczestniczki WTA Finals grają także o kolejne punkty do rankingu WTA. Za każde zwycięstwo w fazie grupowej otrzymają 200 pkt. Za triumf w półfinale - 400 pkt, a za zwycięstwo w finale - 500 pkt.

Dzięki zwycięstwu z Madison Keys Iga Świątek będzie mogła sobie dopisać 200 pkt do jej aktualnego wyniku 8195. Tym zwycięstwem odrobiła część strat do Aryny Sabalenki, ale Białorusinka swój mecz rozegra dopiero w niedzielę 2 listopada. Jej rywalką będzie Jasmine Paolini. W kolejnym sobotnim meczu Amanda Anisimova zmierzy się z Jeleną Rybakiną.

Ranking WTA po meczu Iga Świątek - Madison Keys:

  1. Aryna Sabalenka (Białoruś) 9870 pkt
  2. Iga Świątek (Polska) 8195 pkt
  3. Coco Gauff (USA) 6563 pkt
  4. Amanda Anisimova (USA) 5887 pkt
  5. Jessica Pegula (USA) 5183 pkt
  6. Elena Rybakina (Kazachstan) 4350 pkt
  7. Madison Keys (USA) 4335 pkt
  8. Jasmine Paolini (Włochy) 4325 pkt

