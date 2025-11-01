Sezon tenisa powoli dobiega końca. Teraz osiem najlepszych tenisistek na świecie rywalizuje w WTA Finals. W tym prestiżowym turnieju biorą udział: Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Jelena Rybakina, Madison Keys i Jasmine Paolini.

Iga Świątek świetnie rozpoczęła rywalizację w WTA Finals

Polka trafiła do grupy Sereny Williams i w grupie zagra z Amandą Anisimovą, Jeleną Rybakiną i Madison Keys. W pierwszym meczu Iga Świątek mierzyła się z triumfatorką Australian Open - Madison Keys, która miała kapitalny początek sezonu, ale później gasła, aż zrobiła sobie trochę przerwy (od 25 sierpnia podczas US Open) i wróciła na finały.

Polka rozbiła swoją przeciwniczkę, nie dając jej żadnych szans. W sumie to spotkanie trwało około godzinę i zakończyło się wynikiem 6:1, 6:2 dla Igi Świątek. "To był doskonały występ naszej tenisistki, ale także katastrofalny ze strony Amerykanki, która wróciła do gry po dwóch miesiącach. Świątek jest bliżej wyjścia z grupy w Arabii Saudyjskiej" - pisał na łamach Sport.pl Dominik Senkowski.

Iga Świątek zdobyła kolejne punkty do rankingu

Podczas finałów tenisistki nie grają tylko o prestiżową nagrodę i pieniądze. Przypomnijmy, że za sam udział w tym turnieju zawodniczki otrzymały 340 tys. dolarów, czyli nieco ponad 1,25 mln złotych. Ponadto za każdy wygrany mecz w fazie grupowej otrzymują 355 tys. dolarów (ponad 1,3 mln złotych). Po triumfie w półfinale i awansie do finału zawodniczki otrzymają 1 290 000 dolarów (ponad 4,75 mln złotych), a za zwycięstwo w WTA Finals przewidziano 2 540 000 dolarów (niecałe 10 mln złotych).

Uczestniczki WTA Finals grają także o kolejne punkty do rankingu WTA. Za każde zwycięstwo w fazie grupowej otrzymają 200 pkt. Za triumf w półfinale - 400 pkt, a za zwycięstwo w finale - 500 pkt.

Dzięki zwycięstwu z Madison Keys Iga Świątek będzie mogła sobie dopisać 200 pkt do jej aktualnego wyniku 8195. Tym zwycięstwem odrobiła część strat do Aryny Sabalenki, ale Białorusinka swój mecz rozegra dopiero w niedzielę 2 listopada. Jej rywalką będzie Jasmine Paolini. W kolejnym sobotnim meczu Amanda Anisimova zmierzy się z Jeleną Rybakiną.

Ranking WTA po meczu Iga Świątek - Madison Keys: