Tak wygląda tabela grupy po pierwszym meczu Świątek w WTA Finals

Iga Świątek kolejny sezon znajduje się w gronie najlepszych tenisistek na świecie - a to oznacza, że reprezentantka Polski ma prawo udziału w WTA Finals, czyli w turnieju, w którym grają najwyżej notowane tenisistki WTA Tour. Iga Świątek wygrała te rozgrywki w 2023 roku, gdy w finale pokonała Jessicę Pegulę (6:1, 6:0).

Czy Iga Świątek powalczy w tym roku o zwycięstwo? Początek ma niemal doskonały. W meczu otwarcia reprezentantka Polski zmierzyła się z Madison Keys i nie dała Amerykance żadnych szans. Świątek wygrała w dwóch setach (6:1, 6:2) i jakiekolwiek problemy miała tylko w samej końcówce spotkania, gdy chwilę zajęło jej wygranie decydującego gema.

Taki wynik oznacza, że na ten moment Świątek jest liderką swojej grupy. Z reprezentantką Polski w tej samej grupie rywalizują jeszcze Amanda Anisimova i Jelena Rybakina.

Wszystko wskazuje na to, że po pierwszej serii spotkań Świątek będzie liderką grupy B. Kolejny mecz polska tenisistka zagra ze zwyciężczynią meczu Amanda Anisimova - Jelena Rybakina. Już teraz zachęcamy do śledzenia w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE drugiego sobotniego spotkania grupy B, w którym zmierzą się te zawodniczki.

Pierwsze mecze grupy A zostaną rozegrane w niedzielę 2.11. Tego dnia zagrają Aryna Sabalenka z Jasmine Paolini oraz Coco Gauff z Jessicą Pegulą.

Tabela grupy B na WTA Finals: