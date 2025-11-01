Wszyscy czekali na mecz Świątek, a tu nagle Sabalenka w roli głównej

Aryna Sabalenka nie miała sobie równych w tym sezonie. Białorusinka od 21 października 2024 jest liderką światowego rankingu WTA i nawet przez moment nie mogła czuć się zagrożona ze strony swoich rywalek. Dotychczas jej największą konkurentką była Iga Świątek, ale w tym roku miała trochę problemów, przez które spadła nawet na piąte miejsce w maju.

Iga Świątek rozpoczyna rywalizację w WTA Finals

Mimo kłopotów Polka dała radę się podnieść i nawet sięgnąć po tytuł na wielkoszlemowym Wimbledonie. Między innymi to pozwoliło jej wrócić na drugie miejsce w rankingu i przystępować do WTA Finals jako druga zawodniczka na świecie.

Polka trafiła do grupy z Amandą Anisimovą, Jeleną Rybakiną i Madison Keys. To z tą ostatnią - triumfatorką Australian Open Polka zmierzyła się w pierwszym meczu grupowym WTA Finals. Zanim jednak rozpoczęto zmagania singlowe, na kort wyszły deblistki - Jasmine Paolini i Sara Errani zmierzyły się z Demi Schuurs i Asią Muhammad. Ten mecz zakończył się triumfem Włoszek 6:3, 6:3.

Aryna Sabalenka wyszła na kort tuż przed meczem Igi Świątek

Po tym meczu zaplanowano pierwsze starcie singlowe, czyli pojedynek Igi Świątek z Madison Keys. Jednak zanim do niego doszło... przygotowano specjalny prezent dla... Aryny Sabalenki - liderki światowego rankingu.

"W przerwie między deblem i singlem, Aryna Sabalenka odebrała nagrodę dla liderki rankingu WTA na koniec sezonu 2025" - informuje serwis "Z kortu - informacje tenisowe".

Nie zabrakło reakcji kibiców. Jeden z użytkowników serwisu X napisał: "Mogli to zrobić po meczu lub przed deblem" - czytamy. Z drugiej strony fani pisali, że ta nagroda dla Białorusinki jest "zasłużona". "Mam nadzieję, że tymi finałami potwierdzi, że jest bezapelacyjnie najlepszą zawodniczką tego sezonu" - czytamy.

Iga Świątek kapitalnie rozpoczęła rywalizację w WTA Finals. Polka pokonała Madison Keys 6:1, 6:2 w pierwszym meczu fazy grupowej. Polka spędziła na korcie nieco ponad godzinę.