Cały świat widział, co Świątek zrobiła z mistrzynią AO. Wystarczyło jedno słowo

Kiedy tenisistka tak mocno bazująca na potężnym serwisie jak Madison Keys po pierwszym secie w rubryce punktów wygranych po drugim podaniu ma zero, a skuteczność zdobywania punktów po pierwszym wynosi u niej zaledwie 45 procent, to wiadomo, że jest w wielkich tarapatach. - W jej przypadku jedyna dobra wiadomość to to, że gorzej być nie może – stwierdzili wtedy komentatorzy Tennis Channel. Po drugiej stronie kortu była zaś Iga Świątek, która w pełni wykorzystała problemy rywalki.

Komentatorzy nie mieli litości dla rywalki Świątek. "Pozwól jej przegrać"

Jak najkrócej opisać to, co wydarzyło się w pierwszym meczu Grupy Sereny Williams w Rijadzie? Świątek wychodziło niemal wszystko, a Keys - niemal nic. Tak jednostronnego spotkania dawno nie rozegrały. A szczególnie mocno to sobotnie spotkanie kontrastowało z ich dwoma poprzednimi tegorocznymi pojedynkami. Półfinał Australian Open Polka przegrała 7:5, 1:6, 6:7, a ćwierćfinał w Madrycie wygrała 0:6, 6:3, 6:2. Teraz była jak walec, który nie napotkał zbyt dużego oporu.

Obie te tenisistki zaskoczyły mocno w tym sezonie, zdobywając swoje tytuły wielkoszlemowe. Co prawda wiadomo było, że Amerykanka świetnie czuje się na kortach twardych, ale nikt nie stawiał na nią jako na potencjalną zwyciężczynię styczniowego Australian Open. Świątek z kolei zadziwiła, triumfując latem na trawie w Wimbledonie. Przed przylotem do Rijadu na WTA Finals obie też miały przerwę w grze. Ale o ile trzytygodniowa pauza od gry Polki zadziałała na plus, to ponaddwumiesięczny rozbrat z rywalizacją wyraźnie odcisnął piętno na sobotniej postawie Keys.

Większość osób związanych z tenisem nie miała wątpliwości – ponad 60 dni bez startów w turniejach to wielkie ryzyko pod kątem zachowania rytmu meczowego. Choć nie brakowało też takich, którzy twierdzili, że Amerykanka może być dzięki temu w swoim pierwszym od dziewięciu lat występie w kończącym sezon turnieju masters wypoczęta. Ona sama jednak w niedawnym wywiadzie dla polskiego oddziału Canal+ przyznała, że zrobiła aż tak długą przerwę po niespodziewanej przegranej w 1. rundzie US Open ze względów zdrowotnych.

- Nie było łatwe zrobić taki krok w tył – tłumaczyła.

Pracujący dla Canal+ w Rijadzie Klaudia Jans-Igancik i Żelisław Żyżyński przed sobotnim meczem opowiadali, że na ostatnich treningach Keys świetnie prezentowała się pod kątem serwisu, który zwykle jest jej wielką bronią. W ósmym w karierze pojedynku ze Świątek nie było tego jednak w ogóle widać. Raczej mocniej łatwo o sobie znać nie tylko to, że była "zardzewiała" po przerwie, ale i to, że niedawno dokonała kolejnych zmian w tym elemencie (przed Australian Open jednak przyniosło jej to korzyść). Już w swoim pierwszym gemie serwisowym zaliczyła dwa podwójne błędy. Potem zaś dokładała kolejne pomyłki przy wykonywaniu podania i podczas wymian, które nie trwały zazwyczaj zbyt długo.

30-latka po kolejnych prostych błędach coraz bardziej się irytowała. Co chwilę machała zrezygnowana ręką.

- Katastrofa – ocenili krótko komentatorzy Tennis Channel przy stanie 4:0 dla Świątek, gdy przeciwniczka Polki miała na koncie już 11 niewymuszonych błędów i zaledwie jedno uderzenie wygrywające.

- Świątek nie musi nic robić. Właściwie może tylko przebijać piłkę w myśl zasady "Pozwól jej przegrać" – skwitowali po kolejnym gemie wygranym przez Polkę.

To była dla Świątek tylko rozgrzewka

Chwilę potem, gdy po 23 minutach tenisistka pracująca z Wimem Fissettem schodziła na przerwę po wygraniu pierwszej partii, to zwracali uwagę na bardzo równą grę Świątek. Po stronie swojej rodaczki wskazali zaś na jedyny pozytywny aspekt. - Gorzej być nie może - zaznaczyli.

Amerykanka miała potem kilka małych przebłysków. Ale było ich jak na lekarstwo i nie zmieniło to niemal nic w sytuacji na korcie. Bo trudno uznać za sukces to, że tym razem siódma tenisistka świata zdobyła nie jeden, a dwa gemy...

W drugim sobotnim meczu Grupy Sereny Williams Amerykanka Amanda Anisimova zmierzy się z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Po tym, co Keys pokazała tego dnia, trudno przypuszczać, by zagroziła mocniej którejś z rywalek w Rijadzie. Chyba że otrzepie się ze wspomnianej rdzy. Świątek zaś pokazała, że jej fani mogą mieć podstawy do optymizmu. Ale prawdziwą weryfikacją dla niej będą dopiero kolejne spotkania, bo ten sobotni stanowił co najwyżej rozgrzewkę.