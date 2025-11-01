Świątek jest niesamowita! Czegoś takiego nie było od ponad 20 lat

67 zwycięstw i 9 porażek w 2022 roku, 70 wygranych i 12 porażek rok później, 65 zwycięstw i 9 porażek w 2024 roku i wreszcie 62 wygrane przy 15 porażkach w tym sezonie - to bilans Igi Świątek w czterech ostatnich sezonach. Żadna inna tenisistka świata nie miała tylu zwycięstw w tym okresie, nawet liderka światowego rankingu, Białorusinka Aryna Sabalenka.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Kosmiczny wyczyn Igi Świątek

Na wspaniałą serię Igi Świątek zwrócili uwagę dziennikarze portalu "Tennisuptodate.com". Okazuje się, że ostatni raz tenisistce udało się odnieść aż przynajmniej 60 zwycięstw w czterech sezonach z rzędu ponad 20 lat temu. Wtedy dokonały tego Szwajcarka Martina Hingis oraz Amerykanka Lindsay Davenport.

"Kolejny dzień, kolejny rekord Igi Świątek! 24-latka odniosła 60 lub więcej zwycięstw w ciągu ostatnich czterech sezonów. To pierwszy taki wyczyn od czasu, gdy Martina Hingis i Lindsay Davenport osiągnęły te imponujące wyniki ponad 20 lat temu" - czytamy w "Tennisuptodate.com".

Dziennikarz wyliczył też, że Świątek w 2022 roku miała aż 88 proc. zwycięstw, rok później 86 proc., w 2024 roku - znów 88 proc., a w tym sezonie dotychczas ma 80 proc.

Świątek swój bilans może poprawić w turnieju WTA Finals w Rijadzie. Polska tenisistka może zagrać tam nawet pięć spotkań.

Zobacz także: 23 minuty i koniec. Świątek tylko cisnęła rakietą. Sensacja

Świątek rozpocznie rywalizację w sobotę, 1 listopada o godz. 16 czasu polskiego. Wtedy zmierzy się z Amerykanką Madison Keys (9. WTA). Zapraszamy Państwa na relację na żywo z tego pojedynku na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

O godz. 17.30 drugi pojedynek tej grupy: Jelena Rybakina (Kazachstan, 6. WTA) - Amanda Anisimova (USA, 4. WTA).