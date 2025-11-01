WTA pokazała przemianę Igi Świątek. Fani oniemieli. Króluje jedno słowo

Najważniejsze zdjęcia z sesji przed WTA Finals były najpilniej strzeżoną tajemnicą przez WTA. Udział tenisistek w tym wydarzeniu budzi wśród wielu kibiców sporo emocji, ponieważ rzadko można je oglądać w innej odsłonie. Wśród zawodniczek wyróżniała się Iga Świątek.

Świątek wyglądała jak milion dolarów. "Królowa"

Na profilu instagramowym WTA pokazała "przemianę" polskiej tenisistki. Najpierw pojawiła się zawodniczka podczas treningu, a później już w pięknej sukni. Ponownie w komentarzach można było przeczytać sporo pochwał skierowanych w stronę 24-latki. "Królowa" - to słowo, które pojawiało się często. Podobnie zresztą jak emotki.

"Promienny uśmiech i radosny błysk w oku", "Piękny kolor, fajny fason mody lat dwudziestych. Bardzo ładna fryzura do Twojej klasycznej urody", "Kocham jej sukienkę" - to tylko niektóre z innych opinii kibiców tenisa.

A na czym polega tajemnica sukcesu naszej tenisistki? - Iga wybrała sukienkę marki Lurline. To dwie siostry z Arabii Saudyjskiej, projektujące w Londynie. Dobraliśmy do sukienki buty polskiej marki Vanda Novak i biżuterię również polskiej marki Berries&Co - powiedziała w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" Daria Sulgostowska, PR menedżerka Igi Świątek.

Świątek rusza do walki. Keys na pierwszy ogień

Emocje związane z sesją zdjęciową powoli będą opadać, a już w sobotę o godz. 16:00 Świątek zagra w Rijadzie pierwszy mecz. W inauguracyjnym spotkaniu fazy grupowej czeka na nią Madison Keys. W tym roku Polka rywalizowała z Amerykanką dwukrotnie - jedno starcie wygrała, a jedno przegrała.

W fazie grupowej Świątek zmierzy się jeszcze z Jeleną Rybakiną oraz Amandą Anisimovą. Z Kazaszką w sezonie 2025 grała czterokrotnie i zawsze wychodziła z tych batalii zwycięsko. Z Anisimovą ma natomiast taki sam bilans jak z Keys.