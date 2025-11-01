WTA Finals. O której dzisiaj gra Iga Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

10 października - wtedy Iga Świątek (2. WTA) rozegrała ostatni mecz, przeciwko Jasmine Paolini (8. WTA) w ćwierćfinale "tysięcznika" w Wuhan (1:6, 2:6). Teraz przed Polką występ w zawodach WTA Finals w Rijadzie, kończących sezon w tourze.

Kiedy Iga Świątek gra mecz z Madison Keys?

W pierwszym spotkaniu grupowym Polka zmierzy się z Madison Keys (7. WTA), zatem dojdzie do starcia mistrzyni Wimbledonu z triumfatorką Australian Open. Zresztą w drodze po tytuł w Melbourne Amerykanka pokonała młodszą rywalkę - 5:7, 6:1, 7:6(8) w półfinale.

Później Świątek zrewanżowała się za tę porażkę w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie, gdzie zwyciężyła 0:6, 6:3, 6:2. Ogółem ma bardzo korzystny bilans przeciwko Keys, gdyż z siedmiu spotkań wygrała pięć.

Obie zawodniczki jeszcze nigdy nie rywalizowały w Turnieju Mistrzyń. Ta z nich, która wygra nadchodzące starcie, znacząco przybliży się do awansu z grupy Sereny Williams, gdzie są jeszcze Amanda Anisimova (4. WTA) i Jelena Rybakina (6. WTA).

O której gra Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek w WTA Finals? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIK]

Mecz WTA Finals Iga Świątek - Madison Keys zostanie rozegrany w sobotę 1 listopada o godz. 16:00 czasu polskiego. Transmisję TV przeprowadzi Canal+Sport 2 (kanał płatny), a stream online będzie dostępny w serwisie streamingowym Canal+ (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.