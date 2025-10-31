Strój Igi Świątek wywołał burzę. "Kto ją tak ubiera?"

Sezon 2025 dobiega końca. Był dla Igi Świątek niczym rollercoaster. Pierwsza połowa - właściwie do zapomnienia. Polka nie obroniła arcyważnych punktów na "mączce" i mocno spadła w rankingu WTA. Ale od lipca nadeszło przełamanie i to na nawierzchni, na której w przeszłości miała największe kłopoty. Mowa o trawie. 24-latka wygrała Wimbledon, a następnie dołożyła jeszcze tytuły w Cincinnati i w Pekinie na nawierzchni twardej. Teraz przed nią ostatni turniej rangi WTA w sezonie - WTA Finals. I choć nasza rodaczka nie rozegrała jeszcze pierwszego meczu w Rijadzie, to już wiele się o niej mówi. Zwróciła na siebie uwagę... strojem.

Iga Świątek pojawiła się na sesji. Tak się prezentowała. Fani podzieleni

Tradycyjnie przed rozpoczęciem rywalizacji w wieńczącym sezon turnieju, osiem najlepszych tenisistek trwającej kampanii wzięło udział w sesji zdjęciowej. Zawodniczki pojawiły się w innym wydaniu, odświętnym. Ubrały specjalne kreacje. Świątek postawiła na dość zwiewną i odważną suknię z odkrytymi plecami marki Lurline. Zdecydowała się również na buty na szpilce projektu polskiej marki Vanda Novak oraz na biżuterię od Berries&Co, co w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" ujawniła Daria Sulgostowska, PR menedżerka tenisistki. W sieci od razu zawrzało.

Wiele osób było pod wrażeniem wyglądu Polki. "W końcu postawiła na wysokie buty", "Wygląda olśniewająco", "Ma poczucie stylu", "Iga, wyglądasz absolutnie oszałamiająco w tej sukience Lurline - czysta elegancja!", "Zaparło mi dech", "Królowa" - pisali internauci na X. Nie wszystkim jednak kreacja przypadła do gustu. Negatywnych komentarzy też było sporo. "Najgorsza suknia: Świątek, to na pewno", "Kto cały czas ubiera Świątek w prześcieradła?" - pisali. Ale nie tylko na Polkę patrzyli krytycznie. Oberwało się też innym tenisistkom, nie tylko za kreacje, ale i za pozy oraz miny na zdjęciu. "Wyglądają na smutne, starsze niż są", "Czy kazano im wyglądać nieszczęśliwie?" - zastanawiali się internauci.

W sieci pojawiło się też nagranie, które ukazywało, że Świątek trudno było przez większość sesji pozostać w najbardziej eleganckiej wersji. Widać było, że w pewnym momencie zamieniła szpilki na... obuwie sportowe, co nie przeszło niezauważone. Kibice od razu jej to wytknęli. "Iga naprawdę nie znosi obcasów", "Iga, przysięgam, że pojadę do Rijadu i cię znajdę. Co to za cholerne buty?" - dopytywało się kilku z nich.

Czy Iga Świątek wyjdzie z grupy podczas WTA Finals?

Świątek trafiła do grupy z Madison Keys, Amandą Anisimową i Jeleną Rybakiną. Zdaniem wielu ekspertów, Polka znalazła się wśród najgroźniejszych dla siebie rywalek. Z triumfatorką tegorocznego Australian Open i z Kazaszką ma dodatni bilans bezpośrednich meczów. Z pierwszą z nich rywalizowała siedmiokrotnie i aż pięć razy była górą. Natomiast z Rybakiną grała 10-krotnie i sześć spotkań zapisała na własnym koncie. Najrzadziej miała okazję mierzyć się z Anisimową - tylko dwa razy i oba te mecze miały miejsce w tym roku. Najpierw Świątek całkowicie rozbiła rywalkę w finale Wimbledonu, nie oddając jej nawet gema, ale Amerykanka wzięła rewanż w ćwierćfinale US Open.