O geście Świątek będzie głośno. "Chciałabym oficjalnie ogłosić"

"10 października to dobra okazja do tego, żeby przypomnieć, jak ważne jest to, żebyśmy dbali o swoje zdrowie psychiczne każdego dnia. Mam nadzieję, że znajdziecie dziś chwilę, żeby o tym pomyśleć i zrobić coś dla siebie" - pisała kilka tygodni temu Iga Świątek na Instagramie. Nie od dziś wiadomo, że Polka zwraca dużą uwagę na sferę mentalną, stara się o nią dbać i zachęca innych, by też skupiali się na własnej psychice i nie lekceważyli problemów. We wspomnianym poście zapowiedziała również pewną inicjatywę. "Tymczasem ja kontynuuję swoją coroczną tradycję dotyczącą wspierania organizacji działających w obszarze zdrowia psychicznego. Szczegóły niebawem" - pisała. Dziś, 31 października, wszystko stało się jasne!

Iga Świątek znów to zrobiła. Wielki gest

Świątek opublikowała na InstaStory krótkie nagranie, na którym przekazała zapowiadane szczegóły akcji. - Październik jeszcze trwa, więc nawiązując do Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, chciałabym oficjalnie ogłosić, że w tym roku wesprzemy utworzenie Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim - ujawniła Polka.

I warto wspomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy 24-latka przekazuje własne środki, by wesprzeć osoby z problemami psychicznymi. M.in. przed czterema laty zdecydowała się na podobny gest. Wówczas przekazała 50 tysięcy dolarów jednej z organizacji, która niesie pomoc w obszarze zdrowia psychicznego. Poprosiła nawet fanów, by w komentarzach pomogli jej wybrać placówkę, do której mają trafić pieniądze. I kultywuje tę inicjatywę rokrocznie.

Ostatnie dwa turnieje Świątek w 2025 roku

Obecnie Świątek przygotowuje się do ostatniego turnieju rangi WTA w sezonie. Już w sobotę 1 listopada wystartuje w WTA Finals w Rijadzie. W pierwszym meczu Polka zmierzy się z Madison Keys. W jej grupie znajdują się też Amanda Anisimowa i Jelena Rybakina. Impreza w Arabii Saudyjskiej nie jest jednak ostatnim turniejem naszej rodaczki w tym roku. Zagra jeszcze w Billie Jean King Cup. Razem z Polkami powalczy o awans do finałów. Mecze odbędą się w dniach 14-16 listopada w Gorzowie Wielkopolskim.